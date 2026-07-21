В Грузии избили туристку из РФ за русский язык и хамское поведение на свадьбе: все подробности. Фото и видео

В Грузии во время конфликта в отеле Agarani Estate мужчина ворвался в номер туристок и ударил одну из жительниц страны-агрессора по лицу. Пострадавшая и ее подруга утверждают, что причиной якобы стал русский язык, однако полиция заявляет, что конфликт начался из-за оскорблений гостей грузинской свадьбы и повреждения оборудования.

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Кадры ссоры в Instagram опубликовала подруга туристки. В то же время МВД Грузии заявило о задержании нападавшего и начало расследование по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений.

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Что известно

Инцидент произошел в отеле Agarani Estate в регионе Кахети. По словам подруги пострадавшей, Полины Курти, после драки пострадавшую Юлию госпитализировали, а обе женщины дали показания полиции.

Курта заявила, что мужчина ворвался в номер после того, как услышал, как они разговаривали на русском языке на балконе. Она также утверждает, что администрация отеля якобы сообщила нападающему, в каком номере проживают туристки.

В то же время в комментариях к видео пользователи высказали другую версию событий. По их словам, конфликт возник после того, как туристки якобы помешали проведению грузинской свадьбы и облили водой оборудование.

По информации одного из Telegram-каналов, пострадавшая жительница России заявляет, что якобы заступилась за подруг, которых оскорблял нападавший. Она сообщила, что в результате удара получила перелом носа.

Еще одна участница компании Владислава заявила, что они заселились в номер, балкон которого выходил на площадку, где проходила свадьба. По ее словам, после открытия бутылки шампанского гости снизу заявили, что было повреждено диджейское оборудование. После разговора с охраной один из гостей начал требовать, чтобы компания покинула балкон, а впоследствии в номер пришел мужчина, который обвинил их в том, что они говорят на русском языке и портят свадьбу его брату.

Администрация Agarani Estate заявила, что инцидент стал следствием действий отдельных гостей и не отражает позицию отеля или его сотрудников. В отеле также опровергли информацию о том, что сотрудники передавали кому-то данные о номере туристок, и осудили применение насилия.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что нападавшего задержали. По версии правоохранителей, драка произошла после того, как иностранки с балкона оскорбляли гостей свадьбы и облили водой оборудование. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

В российских СМИ пострадавшую назвали гражданкой РФ. В то же время Полина Курта заявила, что родилась в Украине, проживает в России и общается на русском языке. По её словам, её друзья также являются выходцами из Украины, а в Грузию они приехали праздновать день рождения.

Грузинское МВД не подтвердило, но и не опровергло информацию о российском гражданстве пострадавшей.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня в Одессе, в общественном заведении под названием "Балда" в районе Аркадии, посетители зафиксировали русскоязычное музыкальное сопровождение. Видео с жалобами в тот же день опубликовали пользователи в соцсетях. Публикация быстро распространилась и вызвала активное обсуждение.

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