«Звезды тают над Москвой»: в Одессе, в пятый год войны, в общественном заведении звучит русская музыка. Видео

В Одессе в пятницу, 26 июня, в одном из общественных заведений в районе Аркадии посетители заметили, что там звучала русскоязычная музыка. Видео с жалобами в тот же день опубликовали пользователи в соцсетях. Публикация быстро распространилась и вызвала активное обсуждение.

Видео дня

Видео и пост появились в социальной сети Threads. Автор публикации написал: "Нормально ли в Одессе на Аркадии, на пятом году войны, звучать "Звезды тают над Москвой"? Наливайка – "балда". Думаю, что местные точно её знают. Эта самая Москва запускает ракеты по всей стране и по Одессе. Помогите сделать это популярным".

К сообщению также добавили видео из заведения.

На опубликованных кадрах слышно, что в заведении звучат различные композиции, и почти все они исполняются на русском языке. Среди них есть песни украинских исполнителей, однако именно на русском языке, что стало предметом критики пользователей соцсетей.

Кроме того, по словам автора видео, в заведении звучала композиция "Позвони мне, позвони" — известная советская песня, которую позже перепели в России в современной аранжировке. В тексте композиции упоминается Москва. Появление таких песен в общественном заведении во время полномасштабной войны и регулярных российских обстрелов Одессы вызвало волну негативных реакций в сети.

В комментариях под видео пользователи выразили своё возмущение. Один из них написал: "Это ужас, идёт уже 5-й год войны, а мы продолжаем спонсировать агрессора". Другой отметил: "Это какой-то трэш! Москва нас уничтожает, а они её возвеличивают!".

После появления видео пользователи соцсетей начали распространять запись и оставлять комментарии. Значительная часть постов касалась использования русскоязычной музыки в общественных заведениях во время войны.

Дискуссия также затронула вопрос об ответственности владельцев заведений за музыкальное оформление и уместность исполнения русскоязычных композиций в публичном пространстве.

На момент публикации материала публичной реакции администрации заведения по поводу сложившейся ситуации не последовало.

Что говорит закон

В Украине действует законодательное ограничение на использование российского музыкального продукта в публичном пространстве. В июне 2022 года Верховная Рада запретила публичное исполнение, демонстрацию, воспроизведение и трансляцию фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые являются или были гражданами России, за исключением тех, кто включен в специальный "белый список" и официально осудил российскую агрессию против Украины.

В то же время Закон Украины"Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязывает сферу обслуживания предоставлять услуги на государственном языке, если клиент не попросит об обратном.

Отдельного общего запрета на исполнение в общественных местах всех песен на русском языке, если их исполняют украинские артисты, закон не содержит. Однако в ряде областей и городов Украины решениями местных советов вводились дополнительные ограничения на публичное использование русскоязычного музыкального продукта в период действия военного положения

Напомним, что в Одесской области только с 2022 года по весну 2026 года в полицию поступило почти 1900 сообщений о публичном воспроизведении русской музыки. В полиции отмечали, что проверяют такие обращения и проводят разъяснительную работу. В то же время отдельной административной ответственности именно за воспроизведение русской музыки действующее законодательство пока не предусматривает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Тернопольской области разгорелся скандал из-за школьного выпускного. Во время вальса, который школьники исполняли с родителями, включили песню "Родителям" исполнителя Monatik, в которой прозвучали фразы на русском языке. По этому поводу начато служебное расследование, а в общине ввели мораторий на русскоязычный культурный контент.

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