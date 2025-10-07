Упал прямо на шоссе: в США разбился медицинский вертолет, есть пострадавшие. Фото и видео

6 октября в Сакраменто, штат Калифорния, попал в аварию медицинский вертолет. Борт упал на шоссе, в результате падения пострадали трое членов экипажа.

Как сообщает CNN, ссылаясь на пожарную службу Сакраменто, вертолет REACH Air Medical Services разбился около 19:00 по местному времени. На борту находились пилот, медсестра и парамедик. Все пострадавшие по состоянию на утро 7 октября находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства аварии

По данным капитана пожарной службы Джастина Сильвии, вертолет упал на восточную полосу шоссе. После падения одну из женщин зажало корпусом борта. Около 15 очевидцев помогали спасателям убирать обломки, чтобы освободить пострадавшую.

Еще одного мужчину вытащили из-под обломков, другую женщину нашли в нескольких метрах от места аварии.

Расследование

Представители местной полиции сообщили, что на место аварии направили пожарных и медиков. Из-за этого временно перекрыли движение на восток шоссе 50.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование инцидента. По данным FAA, вертолет был зарегистрирован на компанию REACH Air Medical Services. Перед катастрофой он доставил пациента в медицинский центр Калифорнийского университета в Дэвисе и возвращался обратно.

Причины падения по состоянию на утро 7 октября не установлены.

Реакция компании

В компании REACH Air Medical Services подтвердили факт катастрофы и заявили, что выясняют детали происшествия и состояние членов экипажа.

