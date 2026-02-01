Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и его европейские союзники должны оставаться решительными в поддержке Украины и не поддаваться пессимизму. Даже если это будет стоить роста расходов на оборону и противодействие российской угрозе.

Слова главы немецкого оборонного ведомства приводит медиакомпания Viory. Он отметил, что постоянные жалобы и страх перед врагами демократии не помогут Западной Европе преодолеть вызовы.

"Я цитирую не Вилли Брандта, Курта Шумахера, и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера – "робкий осел никогда не издает веселого пука". Нам не поможет, если мы постоянно ходим, подняв головы под мышками, и жалуемся как ужасно живется врагам демократии", – заговорил он.

По словам министра, решающим является не страх, а то, с какой решимостью общество защищает демократические ценности. Именно поэтому, как отметил чиновник, Германия должна четко выполнять свои обязательства в рамках НАТО и продолжать поддержку Украины, даже если это требует значительных финансовых ресурсов.

"Это зависит от нас насколько страстно мы будем отстаивать эту демократию, и поэтому так важно, чтобы мы как Федеративная Республика Германия заняли четкую позицию в рамках НАТО, заявив, что мы поддерживаем Украину, даже если это стоит немалых денег. Но скажу также, что их наем будет иметь два последствия. Во-первых, Украина завтра умрет, а во-вторых, это будет стоить дороже, чем та поддержка, которую мы предоставляем сейчас", – говорит он.

Последние заявления из Европы – что известно

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям"нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Аналогичное мнение недавно высказала премьер Дании Метте Фредериксен. Глава правительства Копенгагена призвала ускорить перевооружение Европы и усилить обороноспособность своего региона, потому что "традиционный мировой порядок закончился и уже не вернется", а "Россия не стремится к миру с Европой".

Как сообщал OBOZ.UA, страны-союзники Украины из Европы рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведданных США в течение нескольких месяцев. В частности, по информации Financial Times, в этом плане значительно усилилась роль Франции, о чем заявлял президент страны, Эммануэль Макрон.

