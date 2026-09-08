В Германии задержали подозреваемого в нападениях на электрические подстанции: что известно

В Германии задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в серии атак на электрические подстанции в нескольких регионах страны. Даниэль В. скрывался от правоохранителей несколько дней, однако его удалось обнаружить недалеко от Вайсвайлера в Северном Рейне-Вестфалии.

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Во время задержания, по предварительным данным, у мужчины были обнаружены дополнительные взрывчатые вещества. Об этом сообщает издание SPIEGEL со ссылкой на собственные источники, а факт задержания подтвердила полиция Кельна.

Как задержали подозреваемого

Правоохранители несколько дней активно разыскивали Даниэля В. В конце концов его обнаружили недалеко от Вайсвайлера, когда мужчина передвигался пешком и пытался обойти дорожный барьер.

По данным SPIEGEL, подозреваемый не оказывал сопротивления при задержании.

К его поискам были привлечены сотни полицейских, а также дроны, вертолёты и тепловизионные камеры. Представитель прокуратуры Котбуса, которая расследует одно из нападений в Бранденбурге, также подтвердил изданию факт ареста.

Возле электростанции обнаружили взрывные устройства

Накануне вечером на электростанции в Вайсвайлере правоохранители обнаружили несколько самодельных устройств, которые, по версии следствия, могли быть использованы во время атак на подстанции в течение последней недели.

Рядом с ними также нашли письмо, в котором неизвестный автор берёт на себя ответственность за нападения. Это уже третье подобное письмо.

Первые два письма помогли правоохранителям выйти на след подозреваемого. В них были указаны его имя и адрес дома родителей в Гевельсберге.

Кроме того, неподалеку в зарослях полиция обнаружила палатку, начиненную взрывчаткой. Найденные предметы в настоящее время проверяют специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов Управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Серия атак на подстанции

Даниэля В. подозревают в организации серии нападений на электрические подстанции, которые начались на прошлой неделе.

Первый инцидент произошел в Йеншвальде в Бранденбурге. После этого подобные нападения были зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии.

По данным следствия, способ действий во всех случаях был практически одинаковым. Для атак использовались самодельные устройства, похожие на фейерверки, с помощью которых токопроводящий материал направлялся на высоковольтные линии электропередачи.

В своих письмах 48-летний мужчина, задержанный правоохранительными органами, якобы взял на себя ответственность за все эти нападения.

Что грозит подозреваемому

Ордер на арест Даниэля В. был выдан в минувшую пятницу. Его подозревают в причастности к взрыву, уничтожению важного оборудования и срыву работы государственных служб.

В ближайшее время мужчина должен предстать перед судьей. По данным издания, это может произойти во вторник или среду.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия планирует усилить защиту от российских гибридных атак после инцидента с беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Халле. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил о необходимости создания комплексного защитного щита от диверсий, кибератак и атак с использованием беспилотников.

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