В Германии военные учения для резервистов Бундесвера сделают обязательными: что известно о новом законопроекте

В Германии уже разработан законопроект об усилении резерва армии ФРГ. Предложенный немецким правительством проект закона предусматривает регулярные военные учения для части граждан страны старше 45 лет, которые ранее проходили военную службу.

Такие учения, по плану, будут длиться две недели минимум или ежегодно, или раз в два года. Об этом рассказал министр оборона ФРГ Борис Писториус.

Что сказал Писториус

Глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что служба в армии остается добровольной.

"Военная служба является добровольной. Но каждый, кто поступает на военную службу, знает, что потом для него возникает обязательство также проходить обучение резервистов", – заявил Писториус.

Он напомнил, что такая обязательная практика привлечения резервистов к учениям была нормой в Германии до конца 1990-х годов.

Новые правила обяжут работодателей беспрепятственно отпускать сотрудников на сборы в определенных законодательством пределах, добавил Писториус.

Что именно предлагается

Законопроект обязывает проходить военные учения всех мужчин и женщин, которые служили в армии менее года и достигли 45-летнего возраста.

Предлагается установить сроки таких сборов на обучение – две недели или ежегодно, или раз в два года.

Тех, кто служил в Бундесвере более года или находился на службе как кадровый или временный военный, могут обязать участвовать в учениях до достижения 65 лет.

Что предшествовало

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году или раньше (об этом свидетельствуют темпы перевооружения РФ). Таким образом, насущным вопросом становится увеличение численности армии и проведение соответствующих политико-экономических изменений внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство жителей Германии не верит, что вооруженные силы их страны смогут эффективно защитить государство от российского нападения. По данным последнего социологического исследования, 72% немцев убеждены, что в случае российского нападения Бундесвер не сможет должным образом защитить Германию, и лишь 17% опрошенных верят, что немецкие военные смогут противостоять российской агрессии.

