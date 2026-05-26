Сколько жителей Германии не верят в способность вооруженных сил защититься в случае нападения РФ: результаты опроса

Большинство жителей Германии не верят, что вооруженные силы страны смогут эффективно защитить государство от российского нападения. Вместе с тем уровень страха перед потенциальной военной угрозой со стороны РФ среди немцев за последнее время снизился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса INSA, проведенного по заказу Bild am Sonntag. 72% участников убеждены, что в случае российского нападения Бундесвер не сможет должным образом защитить Германию. Только 17% опрошенных верят, что немецкие военные смогут противостоять российской агрессии.

Несмотря на это, количество людей, которые опасаются прямой военной атаки РФ, уменьшилось по сравнению с осенью 2025 года. 38% участников опроса заявили, что обеспокоены возможным нападением России. Это на 14% меньше, чем в сентябре прошлого года. В то же время половина опрошенных вообще не боится такого сценария.

При этом большинство жителей Германии считают более вероятными другие угрозы со стороны России. В частности, 66% респондентов опасаются кибератак, шпионажа или диверсий, которые могут повлиять на жизнь в стране. Только 22% заявили, что не имеют таких опасений.

Опрос также показал снижение доверия к возможной поддержке со стороны США в случае нападения. Лишь 35% немцев считают, что Вашингтон предоставил бы военную помощь Германии. В то же время 43% не ожидают поддержки от Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что в ближайшие годы Россия может осуществить вооруженное нападение на страны НАТО. В случае начала такой войны с первых часов в самом центре событий окажутся немецкие вооруженные силы.

