'Тенденция очевидна': в Германии дали прогноз, когда Россия может напасть на НАТО

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году или даже раньше. Об этом свидетельствуют темпы перевооружения РФ. Речь идет об увеличении численности армии и политико-экономических изменениях внутри страны.

Видео дня

Об этом Бройер заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. К его показаниям присоединился начальником штаба обороны Великобритании Ричардом Найтоном.

Германия должна обеспечить готовность армии к немедленному вступлению в бой, существенно усилить боевые способности к 2029 году и достичь технологического превосходства к середине следующего десятилетия. Эти задачи заложены в новой военной стратегии Бундесвера.

В свою очередь британский командующий Ричард Найтон отметил, что точную дату потенциального нападения предсказать сложно, однако тенденция очевидна. Россия продолжает получать боевой опыт в Украине, адаптирует новые технологии и демонстрирует готовность атаковать суверенные государства.

В разговоре военные также затронули вопрос роли США в НАТО после заявлений Дональда Трампа о сокращении американского военного присутствия в Европе. Бройер заявил, что возможный вывод 5 тысяч американских военных из Германии не станет критическим ударом по обороноспособности Альянса, однако признал серьезной проблемой вероятную отмену размещения американских дальнобойных ракет Tomahawk в ФРГ.

Сейчас Берлин уже ищет временные решения для усиления собственных дальнобойных возможностей и ведет переговоры с союзниками по закупке доступных систем вооружения.

Германия и Великобритания углубляют военное сотрудничество после оборонного соглашения, подписанного в 2024 году. В частности, стороны уже проводят совместные операции в воздухе и на море, а также интегрируют личный состав в подразделения друг друга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европе ожидают, что президент США Дональд Трамп не ограничится выводом американского контингента войск НАТО из Германии. Такой же вывод, возможно, ожидает Италию. А в отношении ФРГ еще прогнозируется отмена американского плана размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!