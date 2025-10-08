В Германии произошла авария на химзаводе, поднялся желтый дым: есть пострадавшие. Фото и видео

В Германии произошла химическая авария на промышленном заводе. Граждан предупредили об опасности из-за потенциально токсичных выбросов в результате инцидента: их призывали не выходить на улицу из-за угрозы отравления.

Видео дня

Пострадали по меньшей мере четыре человека. Подробности сообщают издания ВіІԁ и BR24

Что известно

Чрезвычайное происшествие произошло 7 октября на заводе компании Schnarr Heinrich GmbH в Майнашаффе (Бавария). В результате падения металлической детали в емкость с 6 тыс. л азотной кислоты началась бурная реакция с выбросом токсичного газа оранжевого цвета.

В горсовете Ашаффенбурга, с которым непосредственно граничит Майнашафф, объявили об опасности для здоровья людей от газового облака, прошедшего и над этим городом: существовала угроза, что дым токсичен.

"Пожарные, полиция и службы экстренной помощи в большом количестве задействованы в Майнашаффе. Пожалуйста, избегайте этого района. Закройте окна и двери, выключите вентиляцию и кондиционер. Сообщите своим соседям и поддержите детей и нуждающихся – не подвергая опасности себя", – призвали горожан в муниципалитете.

Согласно последним сообщениям экстренных служб, в результате химической аварии легкие травмы получили четверо сотрудников завода.

На месте происшествия работали около 250 пожарных, сотрудники аварийно-спасательных служб были одеты в специальное снаряжение и зеленые защитные костюмы.

Чтобы остановить химическую реакцию, они пытались достать металлическую деталь из емкости с кислотой, одновременно перекачивая жидкость в другой резервуар.

Измерения, проведенные пожарной службой вечером в день аварии не показали превышения в воздухе содержания загрязняющих веществ в радиусе до пяти километров от завода.

Около 23 часов вторника население известили, что опасность миновала.

При этом, как отмечает BR24, убытки от аварии пока остаются неизвестными. Полиция Ашаффенбурга начала расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. К его ликвидации привлекали консультанта из Системы информации и помощи при авариях на транспорте (TUIS): эта общенациональная сеть химической промышленности предоставляет квалифицированных специалистов, консультирующих пожарные службы в случае аварий с опасными материалами и химическими веществами.

"На заводе уже случалась авария, связанная с утечкой газа, в 2002 году. Тогда полиция и пожарные службы смогли вскоре после инцидента сообщить общественности об отсутствии утечек газа. Расследование инцидента продолжается", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате аварии фуникулера в Португалии погиб украинец. О деталях трагедии рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Также сообщалось, что во время аварии поезда в Германии пострадали пятеро украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!