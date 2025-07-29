В результате аварии поезда в Германии пострадали пятеро украинцев: что известно об их состоянии

В региональном экспрессе, который сошел с рельсов 27 июля вблизи немецкого города Ридлинген, пострадали 5 граждан Украины. Они находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, ссылаясь на Генеральное консульство Украины в Мюнхене. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что угрозы их жизни нет.

Среди пострадавших в этой аварии украинцев 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми.

"Все пострадавшие граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждане Украины среди погибших отсутствуют", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что украинские консулы готовы оказывать необходимое содействие.

По данным МИД, 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген – Ульм, сошел с рельсов. В результате аварии три человека погибли – по предварительным данным, машинист и двое сотрудников железной дороги. Еще около 50 пассажиров получили ранения ранения различной степени тяжести, из них 25 – в тяжелом состоянии.

"Причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене", – заверили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля в Германии вблизи Ридлингена сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли три человека, около 50 получили ранения. Незадолго до аварии в этом районе прошел сильный шторм, рядом с местом ЧП есть следы оползня. Сейчас следователи выясняют, являются ли погодные условия причиной аварии.

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