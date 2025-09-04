В результате аварии фуникулера в Португалии погиб украинец: в МИД раскрыли детали

В результате аварии фуникулера в Лиссабоне, Португалия, погиб гражданин Украины. В аварии, произошедшей 3 сентября, погибло 17 человек, в том числе иностранцы, среди которых нашли украинца 1971 года рождения.

Видео дня

Об этом сообщает"Суспільне", ссылаясь на Министерство иностранных дел Украины. Никаких деталей о личности погибшего в МИД не добавили.

"Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования", – цитирует вещатель сообщение министерства.

В ведомстве добавили, что глава МИД Андрей Сибига поручил диппредставительству Украины в Португалии предоставить родным погибшего всю необходимую консульскую поддержку.

Детали аварии в Лиссабоне

Всего из-за указанной аварии на фуникулере Glória 17 человек погибли и еще 21 человек получил ранения. Инцидент произошел около 18:05, недалеко от проспекта Авенида-да-Либердаде.

Среди погибших – семь мужчин и восемь женщин. Одним из погибших является гражданин Португалии Андре Маркес, тормозной лифт.

Среди пострадавших есть граждане Португалии, Германии, Испании, Южной Кореи, Кабо-Верде, Канады, Италии, Франции, Швейцарии и Марокко. Также известно, что пострадал ребенок.

Мэр Лиссабона Карлуш Моедаш заявил, что для города это "трагический момент", и объявил траур. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям жертв. Слова поддержки также поступили от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Причины аварии

По данным местных масс-медиа, кабель на линии оборвался, из-за чего вагон потерял управление и врезался в здание.

На месте работали 62 спасателя и 22 спецмашины.

Транспортная компания Carris, которая управляет фуникулером, заявила, что начала расследование, добавив, что "все протоколы технического обслуживания" были соблюдены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии произошла трагедия с 63-летней украинкой Татьяной Кучеренко. Женщина ехала на электросамокате вдоль дороги, но по неизвестным причинам упала и умерла. Полиция ведет расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!