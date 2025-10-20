В Германии изменилась ситуация с украинскими беженцами: что показали цифры

В Германии значительно возросло количество украинских беженцев, которые бегут от войны. По данным Федерального министерства внутренних дел страны, в сентябре через систему регистрации "Бесплатно" было распределено 18 755 граждан Украины, по сравнению с 11 277 лицами в августе и 7 961 – в мае.

Об этом сообщает Hamburger Abendblatt. Увеличение количества прибывающих украинцев чиновники объясняют снятием ограничений на выезд мужчин до 22 лет.

Статистика по количеству беженцев из Украины

Отмечается, что в августе в Гамбурге убежище получили 344 новоприбывших украинца, тогда как в сентябре их количество возросло до 752 человек. По данным МВД Гамбурга, это связано с увеличением доли мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Сейчас там проживает около 37 тысяч граждан Украины, из которых примерно 15 тысяч – мужчины. Почти треть беженцев, прибывших в город в сентябре, составляли молодые мужчины призывного возраста.

Похожая тенденция наблюдается и в Шлезвиг-Гольштейне, однако количество прибывших там меньше. В этом федеральном округе в сентябре в государственных приютах разместили 570 украинцев – на 54% больше, чем в августе. Это самый высокий показатель за последний год.

В начале октября Центральный реестр иностранцев зафиксировал всего 1 293 672 граждан Украины, прибывших в Германию с февраля 2022 года.

В то же время около 450 тысяч из них, по оценкам, уже покинули страну и больше не проживают в Германии.

Напомним, отмена запрета на выезд для мужчин 18-22 лет привела к росту заявок на защиту в Германии со 100 до 1000 в неделю. Количество украинских беженцев, работающих в Германии, выросло втрое.

Как сообщал OBOZ.UA, более 66% граждан Германии выступают против социальных выплат украинским беженцам, а 62% – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину. Правительство Германии уже готовит изменения, которые могут ограничить выплаты Bürgergeld для новоприбывших украинцев в 2026 году.

