Украинские мужчины массово едут в Германию: количество заявок на защиту выросло в десять раз

Отмена запрета на выезд для мужчин 18-22 лет привела к росту заявок на защиту в Германии со 100 до 1 000 в неделю. Количество украинских беженцев, работающих в Германии, выросло втрое, а общее количество зарегистрированных украинцев превысило 1,2 млн.

Видео дня

Об этом сообщает Die Welt, со ссылкой на пресс-секретаря Федерального министерства внутренних дел (МВД) Германии. Ранее мужчины в возрасте от 18 до 22 лет имели ограничения на выезд, но теперь этот запрет отменен, что позволило многим молодым украинцам искать убежище и новые возможности за рубежом.

Представители МВД Германии отмечают, что пока трудно оценить, насколько это явление временное. В целом количество украинских беженцев в Германии также выросло в течение лета 2025 года. По данным немецкого МВД, в мае через "бесплатную" систему регистрации было распределено 7 961 человек, в августе — 11 277, а в сентябре уже 18 755 украинцев.

В отличие от искателей убежища из других стран, таких как Сирия или Афганистан, украинцы получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании Германии. Этот документ предоставляет немедленный доступ к рынку труда и социальным выплатам, что делает Германию более привлекательной для украинцев, которые ищут безопасные условия жизни и работу.

По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев Германии было зарегистрировано 1 293 672 украинца, которые прибыли в страну после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. В то же время Федеральное министерство внутренних дел не предоставило точных данных о том, сколько украинцев уже покинули Германию. По словам пресс-секретаря министерства, на конец сентября около 450 тысяч человек больше не были зарегистрированы как резиденты, что может свидетельствовать об их возвращении в Украину или переезде в другие страны Европы.

Отдельно следует отметить, что увеличение числа украинских беженцев в Германии сопровождается и ростом количества работающих. Количество украинцев, которые уже нашли работу в ФРГ, выросло втрое, что подтверждает эффективность системы социальной интеграции и доступа к рынку труда для новоприбывших.

Для сравнения, некоторые другие страны ЕС, например Латвия, принимают ограничения на поддержку украинцев. Недавно правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер, таких как помощь для начала работы или самозанятости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Латвии прекратят некоторые меры поддержки беженцев из Украины. В частности, им больше не будут выплачивать помощь для начала работы и самозанятости – 740 евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!