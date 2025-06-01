В Гамбурге вспыхнул масштабный пожар в больнице: есть погибшие и много раненых. Фото

В ночь на 1 июня в одной из больниц Гамбурга произошел масштабный пожар. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, более 50 получили ранения, 16 из них – в тяжелом состоянии, а еще один находился в критическом.

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Об этом сообщает DW News, ссылаясь на представителей пожарной службы и местные власти. Отмечается, что пожар вспыхнул вскоре после полуночи в здании больницы Мариен, расположенной в районе Хоэнфельде.

Возгорание началось в одной из палат гериатрического отделения на первом этаже. За считанные минуты дым охватил несколько этажей медицинского учреждения. Это затруднило эвакуацию пациентов, большинство из которых – пожилые люди или лица с ограниченной мобильностью.

На место происшествия прибыли многочисленные бригады спасателей и пожарных. Им удалось быстро локализовать очаг возгорания, однако на спасение людей было брошено максимум сил. Пациентов, находившихся в очаге событий, выводили и выносили на носилках, многие нуждались в немедленной медицинской помощи.

Часть пострадавших оставили в отделении неотложной помощи этой же больницы, другие были направлены в соседние клиники. Некоторые спасатели также отравились дымом.

По состоянию на утро пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются, расследование уже начато. Власти Гамбурга поблагодарили службы экстренной помощи за оперативные действия и выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, в Соломенском районе Киева в субботу, 10 мая, произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели потушили огонь на площади 800 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работали спасатели.

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