В Белой Церкви Киевской области горела ТЭЦ: все подробности масштабного пожара. Фото и видео

В Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работают спасатели.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Возник огонь в градирне ТЭЦ в Белой Церкви – сейчас пожар локализован на площади около 960 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По предварительной информации погибли два человека", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – черный столб дыма от пожара виден издалека.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар бездействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м. Обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в субботу, 10 мая, произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели тушат огонь на площади 800 квадратных метров.

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