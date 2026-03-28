В Финляндии совершили посадку два самолета, направлявшихся из Сербии в Россию: причина удивит многих

В Финляндии в субботу ночью, 28 марта, неожиданно совершили посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа сразу два самолета, летевших из Сербии в российский Санкт-Петербург. Дело в том, что в стране-агрессоре был закрыт аэропорт Пулково из-за атаки украинских дронов. Впоследствии один из этих самолетов продолжил путь в Россию, а вот другой так и остался в финском аэропорту.

Об этом сообщила береговая охрана Финского залива. В свою очередь финский вещатель уточнил, что только два часа назад пассажиров второго самолета пересадили на другое воздушное судно и отправили обратно в Сербию.

Техническая неисправность

Первый самолет после дозаправки продолжил полет в Россию. А второй остался на земле из-за технической неисправности на борту. Оба сербских самолета использовали Хельсинки-Вантаа как запасной аэропорт, потому что петербургский был закрыт из-за так называемого плана "Ковер".

Когда ленинградский аэропорт таки открыли, оба самолета получили разрешения на вылет, и первый без проблем поднялся в воздух. А на втором пилоты "неожиданно заметили техническую неисправность", которая помешала борту продолжить путешествие.

Техническую проблему так и не удалось решить, поэтому авиакомпания Air Serbia отправила другой самолет, чтобы забрать в Сербию пассажиров, которые застряли в Финляндии.

Это не случайность

Вообще это не случайность, цитирует Yle представителя финского авиаперевозчика Finavia. В последнее время инциденты, когда российские аэропорты закрываются из-за плана "Ковер" – напомним, что так военные РФ называют план перехвата украинских дронов, – участились.

Так, сообщалось о подобном случае в минувшую среду, когда в Хельсинки-Вантаа сел самолет, который летел в Россию из Египта. Аэропорты страны-агрессора были закрыты, и оставались закрытыми довольно долго.

Что происходит

В последние дни аэропорт российского Петербурга "Пулково закрыт из-за украинских ответных ударов по России", отмечает финский вещатель. Украина наносит удары по российским портам в Финском заливе, чтобы помешать торговле российской нефтью.

Речь идет о последних ударах по ленинградским портам Усть-Луги, Приморска и тому подобное. И "последствия того, что нефтяные порты до сих пор горят в России, чувствуют и в Финляндии", сообщает Yle.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 марта украинская армия также продолжала бить по территории страны-агрессора. В частности, ВСУ успешно поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод, также удалось поразить ряд военных объектов российских войск на оккупированных территориях Украины.

