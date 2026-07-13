В Европе из-за аномальной жары погибли более 10 тысяч человек: названа наиболее уязвимая группа населения

Аномальная жара, обрушившаяся на Западную Европу в конце июня, привела к более чем 10 тыс. смертей. Больше всего от экстремально высоких температур пострадали люди в возрасте от 65 лет, которые оказались наиболее уязвимой категорией населения.

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Эксперты подчеркнули, что такая смертность является беспрецедентной для этого времени года, а одной из главных причин называют изменение климата. Об этом сообщает Reuters.

Ученые связывают рекордную смертность с волной аномальной жары

Главный врач Государственного института сывороток Дании Лессе Вестергаард подчеркнул, что зафиксированный уровень избыточной смертности является нетипично высоким для этого времени года, а резкий рост числа смертей практически невозможно объяснить другими причинами, кроме аномальной жары.

Ученые также пришли к выводу, что волна жары, обрушившаяся на Европу в конце июня, вряд ли могла бы возникнуть без влияния изменения климата. Именно глобальное потепление делает подобные погодные явления все более частыми и продолжительными.

Данные, полученные на основе статистики смертности в 27 европейских странах, охватывали все причины смерти за период с 22 по 28 июня, когда самые высокие температуры были зафиксированы во Франции, Испании, Великобритании и ряде других государств.

За эту неделю избыточная смертность достигла 10 650 случаев, при этом исследователи не выявили других весомых факторов, в частности новых вспышек COVID-19, которые могли бы объяснить такой резкий рост.

Для сравнения: в течение предыдущих восьми недель общая смертность в этих странах оставалась даже ниже среднестатистического уровня примерно на 500 случаев еженедельно.

В то же время сама жара привела к масштабным перебоям с электроснабжением, закрытию учебных заведений и установлению новых температурных рекордов во Франции, Испании и Великобритании.

Наибольшее число жертв из-за жары зафиксировано во Франции и Бельгии

Наиболее критическая ситуация сложилась во Франции и Бельгии, где за последнюю неделю июня был зафиксирован самый высокий уровень избыточной смертности среди всех европейских стран.

"По данным национального института здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в Бельгии была самой высокой во время любой жары за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года. Согласно отдельному научному исследованию, опубликованному в понедельник, только в Англии и Уэльсе во время майских и июньских волн жары от причин, связанных с жарой, умерло 2700 человек", – отмечается в материале.

Напомним, ученые подчеркнули, что над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары", поэтому Европу ожидают "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур. Первыми под влияние новой волны попадут Португалия и юг Испании, где уже в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 43 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции остановили три ядерных реактора. Остальные работают на пониженной мощности из-за аномальной жары, которая продолжается в стране. Решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

В Украине возвращение сильной жары придется на период с 17 по 20 июля, когда в южных областях и на Донбассе местами столбики термометров могут подняться до +36 градусов. В то же время, по прогнозам синоптиков, июль будет отличаться нестабильной погодой: периоды дождей и гроз будут сменяться жарой.

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