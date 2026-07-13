Украинцам назвали тариф на свет с 1 августа 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

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Более того, такой же цена будет оставаться по крайней мере, до середины осени. Как сообщила ранее премьер-министр Юлия Свириденко, действие тарифа продлено до 31 октября.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – говорится в сообщении.

При этом глава правительства подчеркнула: для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла, будет действовать льготный тариф. По нему, на время отопительного сезона – с 1 октября по 30 апреля:

Они будут платить 2,64 грн за 1 кВт*ч – но только при потреблении до 2 000 кВт*ч в месяц.

Если же эта норма будет превышена платить придется полный тариф – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Украинцы платят за "скрытые" киловатты

В то же время, многие устройства продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

Как объяснили "Прикарпатьеоблэнерго" наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроприта, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения расценок ожидать не следует. При чем не только в августе, но и в последующие месяцы.

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