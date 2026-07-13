Скончалась художница-постановщица фильмов «Однажды в Голливуде» и «Майкл». Фото

Лауреат премии "Оскар" и художница-постановщица Барбара Линг скончалась 9 июля в возрасте 73 лет. Причиной смерти стал рак. За свою карьеру она работала над десятками известных фильмов, среди которых "Однажды в Голливуде", "The Doors", "Бэтмен навсегда" и "Падение".

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О смерти Барбары Линг сообщило издание Variety со ссылкой на близких художницы. Издание отмечает, что она скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Линг оставила после себя супругу Линдси и двух сыновей — Клея и Уилла.

Творческий путь

Барбара Линг родилась в Лос-Анджелесе и начала профессиональную деятельность в театре и опере. Одной из её первых работ стал световой дизайн телешоу "Пи-Ви Германа" в 1981 году.

В кино она перешла после того, как музыкант Дэвид Бирн пригласил её работать над своим режиссёрским дебютом "True Stories". В течение следующих четырёх десятилетий Линг создавала декорации для фильмов Оливера Стоуна, Джоэла Шумахера, Антуана Фукуа и других известных режиссёров.

Среди её самых известных работ — "The Doors", "Падение", "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Жареные зелёные помидоры", "Меньше нуля", "Человек по имени Отто" и биографический фильм "Michael" о Майкле Джексоне.

"Оскар" за Голливуд

В 2020 году Барбара Линг получила премию "Оскар" за работу над фильмом Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Для воссоздания атмосферы Лос-Анджелеса 1969 года у команды было всего 12 недель на подготовку.

Художница воссоздала исторический облик Голливудского бульвара, жилых кварталов, улиц, автомобилей, рекламных вывесок и декораций того времени. Съемочная группа работала поэтапно, перекрывая только одну сторону Голливудского бульвара, чтобы не мешать туристам.

В 2019 году Линг рассказывала Variety, что для фильма искала оригинальные плакаты даже через eBay. Она отметила, что создателям удалось выплатить авторские гонорары художникам, чьи работы использовались в картине.

Коллеги о Линг

Во время вручения премии Variety Artisan Award на кинофестивале в Санта-Барбаре Барбара Линг говорила о сотрудничестве с Квентином Тарантино. Она сказала, что режиссёр относится к съёмочному процессу "как ребёнок в магазине сладостей" и увлекается мельчайшими деталями.

Продюсер Рита Уилсон, которая работала с Линг над фильмом "Человек по имени Отто", также почтила её память. Она написала, что художница"идеально воссоздала Голливуд 70-х без использования спецэффектов или компьютерной графики", и назвала её одной из самых выдающихся мастериц своего дела.

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