В Украине запускают новое масштабное "большое строительство": что хотят построить в обход России

Телеком-оператор Vodafone Украина готовится к строительству подземного дата-центра. Создавать его планируют в сочетании с проектом Kardesa – подводной волоконно-оптической кабельной системой, которая будет прокладываться по Черному морю. Ожидается, что она пойдет в обход России и соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Видео дня

Проект подземного дата-центра, сообщается, уже получил сертификацию Tier III – при чем, как на этапе проектирования, так и для предстоящей операционной деятельности. А это подтверждает его соответствие:

высоким международным стандартам надежности;

непрерывности работы.

Строительством же Kardesa, отмечали ранее в самом операторе, будут заниматься Vodafone Group и Vodafone Украина. Ожидается, что реализация проекта:

значительно повысит надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры;

создаст современный цифровой коридор между Европой и Азией;

может значительно повысить надежность глобального интернета.

Ранее же в "Vodafone Украина" рассказали, что первый выход кабеля на побережье запланирован в Болгарии в 2027 году. Следующими этапами станут:

Турция,

Грузия,

Украина.

"Стоимость Kardesa превышает 100 млн. евро... Работы на украинском участке будут проходить исключительно в международно признанных безопасных зонах... Система Kardesa обеспечит увеличенную пропускную способность в Черноморском регионе – более 500 терабит в секунду дополнительно", – рассказали в операторе.

Что Украина получит от строительства

В свою очередь, на Правительственном портале ранее отмечали, что строительство подводной сети должно принести Украине ряд выгод. В частности:

Повышение транзитного потенциала.

Реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Создание новых рабочих мест.

По ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры дата-центров, точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы продлятся до апреля-июня 2027 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!