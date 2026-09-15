В этот раз не птицы: истребитель НАТО сбил дрон в небе над Литвой

В ночь на вторник, 15 сентября, в Литве вновь объявляли желтый уровень тревоги из-за обнаружения дрона в воздушном пространстве страны. Беспилотник был сбит истребителями НАТО.

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Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Он выразил благодарность персоналу Альянса за их оперативную реакцию.

"Учитывая, что Россия усиливает свою агрессию против Украины, такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", – заявил глава государства.

Подробности инцидента

После полуночи 15 сентября Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NKVC) объявил о потенциальной воздушной угрозе – дроне – для части территории страны, пишет Delfi. Предупреждение действовало в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах. Позже его получили и жители Каунасского уезда.

В Литве желтый уровень воздушной угрозы означает превентивную готовность – потенциальная угроза отслеживается, но атака не началась. Такие предупреждения являются стандартной мерой безопасности для обеспечения осведомленности и готовности граждан. Жителям следует искать укрытие, если статус изменится на красный.

Вскоре после объявления тревоги руководитель NKVC Вильмантас Виткаускас сообщил, что дрон был уничтожен.

"Да, минуту назад я получил информацию, что дрон успешно уничтожен", – заявил он.

По предварительным данным, беспилотник, уничтоженный истребителями НАТО, вошел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси. Он был сбит в Кайшядорском районе вблизи села Праткунай.

Министр национальной обороны Робертас Каунас поблагодарил пилотов союзников, Вооруженные силы Литвы и все ответственные ведомства за профессиональную и своевременную реакцию.

"Объект нейтрализован. Точные координаты известны, приняты меры по обеспечению безопасности... Прошу население сохранять спокойствие и не приближаться к подозрительным объектам или обломкам", – призвал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября в Вильнюсе и нескольких районах Литвы объявили предупреждение из-за появления неопознанного объекта в воздушном пространстве страны. Для проверки в небо подняли истребители НАТО, а местных жителей призвали перейти в безопасное место. В итоге угрозой оказалось совсем не то, что предполагали изначально, – сигнал на радаре вызвала стая птиц.

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