В Литве объявили тревогу и подняли в небо истребители из-за "дронов", которые оказались стаей птиц

В воскресенье, 13 сентября, в Вильнюсе и нескольких районах Литвы объявили предупреждение в связи с появлением неопознанного объекта в воздушном пространстве страны. Для проверки в небо подняли истребители НАТО, а местных жителей призвали перейти в безопасное место. В итоге угрозой оказалось совсем не то, что предполагали изначально.

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Об этом пишет литовский портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NKVC). Там отметили, что ситуацию оценивали на основании данных ВВС страны и других служб.

По данным NKVC, в 12:56 поступило сообщение о возможном появлении неопознанного объекта в воздушном пространстве Литвы. После этого ситуацию оперативно оценили и приступили к соответствующим мерам реагирования.

Уже в 12:59 предупреждение объявили в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах. Жителям этих территорий рекомендовали перейти в безопасное место.

Для проверки информации в воздух поднялись истребители НАТО, выполнявшие миссию воздушного патрулирования. Они установили, что сигнал на радаре вызвала стая птиц.

В NKVC пояснили, что на начальном этапе радиолокационные сигналы от птиц и дронов могут быть схожими. Поэтому военным потребовалась дополнительная проверка, чтобы точно определить природу объекта.

Предупреждение отменили в 13:37. В общей сложности оно действовало около 38 минут.

Истребители НАТО патрулируют воздушное пространство над Вильнюсом с июля. В настоящее время воздушное пространство Литвы и других стран Балтии охраняют итальянские Eurofighter Typhoon, базирующиеся на авиабазе в Шяуляй.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 сентября российские войска нанесли удар по международному пункту пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе в Волынской области. По данным местных СМИ, попадание произошло в автозаправочную станцию вблизи КПП, после чего там вспыхнул пожар. При этом информации о непосредственных повреждениях самого пункта пропуска тогда не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил удар и заявил, что российский террор уже "стучится" в двери ЕС и НАТО. Он призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию и дать решительный ответ на ее атаки.

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