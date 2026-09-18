В ЕС предложили запретить социальные сети для детей до 13 лет: что известно

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 17 сентября, в целях защиты детей от онлайн-опасностей предложила запретить детям до 13 лет пользоваться социальными сетями. Также она предлагает обязать онлайн-сервисы создавать безопасные детские аккаунты.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters. Аналогичные инициативы уже существуют в Австралии, Великобритании, Китае, Индии, Турции и нескольких странах Европейского Союза.

Что известно

Согласно предложению, учетные записи детей в возрасте от 13 до 15 лет будут находиться под родительским контролем. Это предложение необходимо согласовать со странами ЕС и Европейским парламентом в течение ближайших месяцев, прежде чем оно станет законом.

Речь идет о социальных сетях и сервисах обмена видео, онлайн-видеоиграх, искусственном интеллекте и чат-ботах.

"Среди них — запрет на функции, вызывающие зависимость, рекомендательные ленты на основе профилирования, бесконечная прокрутка, трюки с вознаграждениями и нежелательные контакты от незнакомцев. Искусственный интеллект-компаньоны и чат-боты должны быть отключены по умолчанию", – говорится в материале.

Отмечается, что онлайн-платформы должны разрабатывать безопасные для детей алгоритмы и предоставлять простые в использовании средства родительского контроля, а также инструменты для блокировки и отключения звука пользователей.

Что грозит за несоблюдение требований

Компании, которые обязаны проверять возраст пользователей при создании ими учетной записи, могут получить штрафы в размере до 6% от своих годовых мировых продаж в случае несоблюдения требований. Кроме того, они также должны будут уплатить надзорный сбор для финансирования надзора со стороны регулирующих органов.

Со своей стороны технологическая лоббистская группа CCIA Europe, в состав которой входят Google и Meta, предупредила о рисках для конфиденциальности, которые могут возникнуть в связи с этим предложением, а также о противоречивых требованиях других законов ЕС.

Аналогичные запреты уже действуют в других странах

Это предложение прозвучало после аналогичных инициатив в Австралии, Великобритании, Китае, Индии, Турции и нескольких странах Европейского Союза, где это также было вызвано влиянием социальных сетей на психическое здоровье и безопасность детей.

Австралия испытывает определенные трудности с внедрением первого в мире запрета на использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет, поэтому вполне возможно, что Европа также столкнется с определенными трудностями в этом плане.

"Сегодня наши дети пользуются одними из самых совершенных технологий, когда-либо созданных, и они не были разработаны с учетом благополучия и развития детей", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Сингапуре запустили национальную программу ReadSG, призванную побудить людей читать каждый день и хотя бы меньше времени проводить за "коротким контентом" в соцсетях. Речь идет о "борьбе с ростом популярности doomscrolling". Так или иначе, за минимум 15 минут чтения участники программы получают виртуальные монеты, которые можно будет обменять на денежное вознаграждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!