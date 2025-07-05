В ЕС могут ввести санкции против Израиля: известно детали

На следующей неделе Европейский Союз планирует представить ряд из примерно пяти возможных мер против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. Однако на данный момент утверждение антиизраильских санкций ЕС маловероятно из-за глубоких разногласий.

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По словам официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений, дипломатическая служба ЕС представит послам стран блока документ с вариантами возможных санкций 9 июля. Об этом сообщает EurActiv.

Внутренний обзор ЕС торгового соглашения Израиля с блоком обнаружил "признаки нарушения" обязательств в области прав человека, изложенных в соглашении. Ожидается, что документ с вариантами действий в отношении Израиля будет включать полную или частичную приостановку действия соглашения, санкции в отношении отдельных лиц, таких как представители правительства Израиля и военнослужащие, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановку научного сотрудничества между двумя сторонами.

Большинство этих вариантов уже обсуждались в ходе предыдущих переговоров, но только сейчас они впервые официально излагаются в письменном виде. Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить документ с вариантами действий на своей встрече 15 июля в Брюсселе.

Этот же день также является неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. В свою очередь израильская сторона раскритиковала позицию ЕС.

Полная приостановка действия соглашения об ассоциации или даже частичная заморозка его положений о внешней политике потребует единогласного одобрения государств ЕС, что остается крайне маловероятным, учитывая противодействие со стороны ключевых союзников, таких как Германия, Чехия и Венгрия. Комиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, также выступает против масштабных экономических мер.

Эмбарго на поставки оружия также представляется маловероятным, особенно с учетом того, что Германия, крупнейший европейский поставщик оружия Израилю, вряд ли его подпишет. Тем не менее, по словам дипломатов ЕС, персональные санкции в отношении отдельных лиц вполне вероятны.

Напомним, представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Решение было принято на уровне послов государств-членов при ЕС.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика государства-агрессора России "перегрета" из-за военных расходов и, если на нее надавить как следует, может "взорваться".

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