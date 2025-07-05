СМИ: Словакия в очередной раз заблокировала санкции ЕС против России

Представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Решение было принято на уровне послов государств-членов при ЕС.

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Для одобрения очередного пакета антироссийских санкция правительство Словакии выдвигает свои требования. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

В департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики подтвердили, что принятие 18-го пакета санкций против России было заблокировано. Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не поддержит подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий от Европейской комиссии в связи с инициативой RePowerEU.

Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года, что, по мнению Фицо, может оказать существенное негативное экономическое влияние на Словакию.

"Словацкая Республика высоко оценила рабочие переговоры с представителями Европейской комиссии по теме энергетики и RePowerEU, целью которых было внести вклад в лучшее понимание оговорок и требований Словацкой Республики как наиболее пострадавшего государства-члена", – говорится в заявлении Министерства иностранных и европейских дел Словакии.

Представители Министерства экономики, энергетических компаний и словацкой промышленности подчеркнули, что предложение RePowerEU представляет собой "серьезный вызов для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения цен на энергоносители и энергетической безопасности Словакии".

В то же время в правительстве заявили, что Словакия готова продолжить конструктивное общение с Европейской комиссией для поиска возможных решений в совместном диалоге. Однако на данном моменте, утверждают в правительстве Фицо, переговоры не устранили основные опасения и оговорки, которые Словакия все еще имеет в отношении предложения RePowerEU.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика государства-агрессора России "перегрета" из-за военных расходов и, если на нее надавить как следует, может "взорваться". Поэтому Европейскому Союзу нужно усилить санкционные ограничения, приняв новый, 18-й пакет.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила за то, чтобы Европа закрыла пробелы в военной поддержке Украины после приостановления поставок ракет от Соединенных Штатов. Также она призвала больше давить на Российскую Федерацию, вводя больше санкций.

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