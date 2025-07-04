'Российская экономика уже перегрета': фон дер Ляйен призвала ЕС принять 18-й пакет санкций против РФ

Экономика государства-агрессора России "перегрета" из-за военных расходов и, если на нее надавить как следует, может "взорваться". Поэтому Европейскому Союзу нужно усилить санкционные ограничения, приняв новый, 18-й, пакет.

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К этому своих коллег из ЕС призвала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 3 июля она выступила на пресс-конференции в рамках церемонии официального начала председательства Дании в Совете Евросоюза. Трансляция велась на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Фон дер Ляйен поддерживает мнение о том, что жесткие санкции подтолкнут РФ к миру. Чтобы Кремль пошел на переговоры, Европейский Союз должен действовать.

По ее словам, 18-й пакет санкций будет одним из таких шагов. Он ударит по главным экономическим источникам путинского режима.

"Было очень интересно услышать от министра экономического развития России (Максима Решетникова. – Ред.), что РФ находится на грани рецессии. Процентная ставка составляет 20%, инфляция – 10%. Перегретая военная экономика России доходит до своих пределов", – озвучила статистику председатель ЭК.

Вместе с этим она напомнила, что замороженные средства агрессора должны работать на благо Украины. В частности, Евросоюз обязался предоставить Силам обороны два миллиона артиллерийских снарядов, а также инвестировал в украинскую оборону 2,1 миллиарда евро за счет доходов от заблокированных активов РФ.

Фон дер Ляйен подчеркнула: важным является происхождение этих средств. "Мы делаем это, используя сверхприбыли от замороженных российских активов. Итак, фактически Россия платит за оружие, которое использует Украина", – сказала политик.

Также она отметила, что новости о приостановлении помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки указывают Европе на необходимость наращивания ВПК – "не только на уровне Евросоюза, но и целого континента".

Полное видео совместной пресс-конференции:

Как ранее писал OBOZ.UA, на этой же встрече премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила за то, чтобы Европа закрыла пробелы в военной поддержке Украины после приостановления поставок ракет от Соединенных Штатов. Также она призвала больше давить на Российскую Федерацию, вводя больше санкций.

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