В доме Алена Делона полиция конфисковала множество оружия и патронов: что происходит

Французская полиция нашла и конфисковала 72 единицы огнестрельного оружия и более 3 тыс. патронов в доме французской кинозвезды Алена Делона. Кроме арсенала у киноактера также нашли отстроенное в доме стрельбище.

Об этом сообщил прокурор Души-Монкорбон (поселок в 135 км от Парижа) Жан-Седрикс Го. Он подчеркнул, что у господина Делона не было разрешения на хранение ни одного из видов обнаруженного оружия.

Арсенал Делона обнаружили в загородном доме актера в Души-Монкорбоне после соответствующего обыска. Ранее к актеру пришел по делам служащий из суда. Последний увидел в жилье Делона оружие и известил об этом правоохранителей, после чего и был назначен обыск.

Хотя издание не уточняет, по какому поводу служащий посетил дом актера, оно напоминает, что Делон намерен судиться со своим сыном Энтони Делоном. Об этом иске, а также как секс-символ французского кино признали недееспособным и почему детей 88-летнего артиста лишили права ухода за ним, более подробно читайте здесь.

Что интересно – это не первый скандал с оружием Алена Делона. В 2011 году на вечеринке в доме актера огнестрельное ранение получила 16-летняя девушка. Правда, это было в бунгало кинозвезды в Женеве, Швейцария.

Как писал OBOZ.UA, Алену Делону исполнилось 88 лет в ноябре 2023-го. По этому случаю мы рассказывали, почему секс-символ ХХ века так и не стал голливудской звездой, как выглядит сейчас и поддерживает ли Украину. Все подробности – в нашем материале тут.

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