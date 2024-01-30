Секс-символ французского кино Ален Делон признан недееспособным: детей 88-летнего актера лишили права ухода за ним

Легенда французского кино Ален Делон был признан недееспособным судом Франции в понедельник, 29 января. Согласно принятому судом постановлению, 88-летний актер не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом. Теперь этим и другим вопросам, связанным с медицинскими обследованиями, расходами и так далее будет заниматься предоставленный в законодательном порядке государственный агент.

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А вот наследники звезды – сыновья Энтони и Ален-Фабьен и дочь Анушка – лишены права предоставлять ему уход, в частности возить на медицинские обследования и вмешиваться в проведение любых медицинских процедур. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на слова адвоката женщины, назвавшей себя бывшей "спутницей" актера.

Как известно, дети Делона неоднократно высказывались о "критическом" состоянии отца. Энтони, к примеру, вообще говорил, что это Рождество было "последним" для актера.

Между тем Анушка, которая считается откровенно любимым ребенком знаменитости, сделала заявление о том, что их общий с Энтони отец "больше не может терпеть агрессивное поведение своего сына, который постоянно утверждает, что тот сошел с ума".

Все это привело к громкому скандалу и расколу семьи, который прозвали "личной трагедией" легенды французского кинематографа. Все это и повлекло за собой судебные разбирательства. Адвокат Алена Делона, в частности, подал иск в суд на Энтони из-за его слов о "последнем" Рождестве.

Теперь же, по решению суда, дети не будут иметь доступа к информации о медицинском состоянии звездного отца, которого признали недееспособным.

"Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона руководить медицинскими обследованиями их отца", – цитирует источник адвоката.

Тем временем Энтони уже отреагировал на решение суда. Он заявил: "Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда".

Как сообщал OBOZ.UA, Алену Делону исполнилось 88 лет в ноябре 2023-го. По этому случаю мы рассказывали, почему секс-символ ХХ века так и не стал голливудской звездой, как выглядит сейчас и поддерживает ли Украину. Все подробности – в материале.

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