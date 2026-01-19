В Чехии произошла стрельба в здании горсовета: ранен мэр, есть погибшие. Фото

В чешском городе Хршибска в понедельник, 19 января, произошла стрельба в здании мэрии города. В результате инцидента погибли два человека, еще шестеро были ранены.

Видео дня

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар, чьи слова приводит iDNES. По словам чиновника, полиция уже подтвердила ранения мэра города, Яна Махача.

Что известно

По словам свидетелей с места происшествия, нападавшими были местный наркоман и сын одной из работниц горсовета.

"Я внимательно слежу за информацией о стрельбе в городском совете в Хршибске. Ситуация серьезная, но, по моей информации, дальнейшей опасности нет, нападавший мертв. Я решил выехать на место происшествия", – отметил глава МВД.

В результате стрельбы оба нападавших погибли Среди раненых трое полицейских и трое гражданских.

Нападавший при себе имел три незаконные единицы оружия. Сейчас в полиции исключают террористический или экстремистский подтекст. Мотивом стрелка, вероятно, были проблемы в отношениях, и он застрелился сам, рассказали правоохранители.

В городе Хршибска проживает 1300 жителей. Полиция попросила граждан избегать места происшествия, чтобы не мешать проезду спасателей.

Напомним, в субботу, 10 января, в американском штате Миссисипи произошло массовое убийство. 24-летний американец застрелил шесть человек, среди которых был ребенок и местный пастор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в середине декабря в университете США произошла стрельба. Сообщалось о двух погибших и девяти раненых, в том числе среди студентов. Подозреваемого задержали через несколько часов после массового убийства.

