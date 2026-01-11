В США случилась масштабная стрельба: среди жертв – ребенок и пастор

В субботу, 10 января, в американском штате Миссисипи произошло массовое убийство. 24-летний американец застрелил шесть человек, среди которых был ребенок и местный пастор.

Видео дня

Подозреваемого уже задержали, он оказался психически больным и пытался сексуально домогаться к одной из жертв. Подробности жуткого преступления сообщает New York Post.

Самая массовая стрельба в Миссисипи за 10 лет

Издание отмечает, что в результате самой массовой стрельбы в штате за последний десяток лет, погибли шесть человек, среди них – семилетняя девочка и пастор.

В убийствах подозревают 24-летнего Дарика Мура. По версии следствия, подозреваемый убил своих родственников и пастора в трех местах вблизи Вест-Пойнта после того, как его намерение сексуально напасть на одну из жертв было сорвано.

"Это просто огромное горе. Трудно описать... Сначала они пытаются пережить потерю близкого человека, а потом выяснить, кто [это сделал]... Это действительно всколыхнуло нашу общину. За почти 30 лет это одно из самых сложных (дел), с которыми мне когда-либо приходилось работать", – заявил шериф округа Клей Эдди Скотт.

Хронология преступления

Убивать Мур, по версии следствия, начал еще около 19:00 по местному времени в пятницу. Первой жертвой стал его 67-летний отец Гленн Мур. После этого преступник расправился с дядей, 55-летним Вилли Гинсом, и своим братом, 33-летним Квентином Муром. Эти убийства произошли в городе Седарблафф.

Далее, утверждают следователи, Мур угнал братский грузовик и скрылся с места преступления. После этого его начали разыскивать по всему округу.

Тем временем Мур добрался до одного из домов на Блейк-роуд, где, угрожая пистолетом, пытался изнасиловать еще одну жертву – в полиции этого не утверждали, однако, как следует из сообщений, речь идет о 7-летней девочке, которую он в конце концов убил.

Мура также обвиняют в том, что он направлял пистолет на еще одного ребенка в возрасте до 7 лет, однако не выстрелил: сейчас следователи устанавливают, решил ли преступник не стрелять, или имела место осечка.

На момент стрельбы в доме также находились третий малолетний ребенок и взрослый.

"Даже учитывая трагедию, это благословение, что он не причинил еще больше вреда", – сказал Скотт.

Заключительной точкой смертельного "турне" Мура стал дом на Силоам-Гриффит-роуд: там он застрелил двух братьев, Барри и Сэмюэля Брэдли. Один из них был пастором местной церкви.

Позже правоохранители нашли угнанный грузовик, спрятанный за домом на Гриффин-роуд.

До утра субботы правоохранители работали на всех местах преступления. А около 3 часов ночи убийцу задержали совместными усилиями правоохранительных органов штата и федерального уровня. Ему предъявили обвинение в убийстве 1 степени.

Полицейские заявили, что преступление может быть квалифицировано как умышленное убийство, и что Муру также могут быть предъявлены дополнительные обвинения, которые в конечном итоге могут привести к приговору в виде смертной казни – в Миссисипи она разрешена.

"Мур ранее не имел истории взаимодействия с полицией и не был в их полицейском полицейском полицейском списке, а члены его семьи говорили полицейским, что они "никогда не поверят, что он способен на такое насилие"... Считается, что Мур действовал самостоятельно, и других подозреваемых не разыскивают, сообщили следователи. Предварительное слушание запланировано на понедельник", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в середине декабря в университете США произошла стрельба. Сообщалось о двух погибших и девяти раненых, в том числе среди студентов.

Впоследствии стало известно, что подозреваемого задержали через несколько часов после массового убийства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!