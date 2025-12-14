В университете США произошла стрельба, есть погибшие и раненые: все подробности

В США произошел новый инцидент со стрельбой: неизвестный открыл огонь в здании Браунского университета в штате Род-Айленд. Известно о двух погибших и девяти раненых, состояние подавляющего большинства которых медики оценивают как критическое.

Видео дня

Стрелок до сих пор не задержан, все, что полиция знает о нем – что нападавший был одет в "черную одежду". Подробности сообщает NBC News.

Смертельное нападение в Провиденсе

Оповещение о стрельбе в Браунском университете в Провиденсе (Род-Айленд) правоохранители получили в 16:05 по местному времени в субботу, 13 декабря.

Неизвестный, с ног до головы одетый в черное, открыл огонь по людям, которые находились в здании Barus & Holley, где расположены инженерный и физический факультеты университета. Стрельба произошла на первом этаже здания: по словам мэра Провиденса Бретта Смайли, там как раз проходили выпускные экзамены.

"Поскольку там проходили экзамены, внешние двери здания были открыты. Внутри здания точно были двери, которые были заперты, и к которым нужен был доступ. Но внешние двери были отключены (потому что было 16 часов), пока проходили экзамены", – заявил мэр.

В результате нападения два человека погибли, еще девять получили ранения. Большинство пострадавших – студенты: из девяти раненых учились в университете восемь, принадлежит ли к студенческому сообществу девятый пострадавший, в NBC на момент публикации информацией не располагали.

Большинство пострадавших находятся в критическом состоянии, заявили в службе здравоохранения Браунского университета.

Личность стрелка и его мотивы до сих пор неизвестны. Как неизвестно и его местонахождение: после нападения злоумышленник смог убежать, а первоначальные сообщения о якобы задержании нападавших впоследствии были опровергнуты.

"Предварительно, все, что у нас есть, это подозреваемый мужчина, одетый в черное. Неизвестно, как он попал в здание, но мы знаем, что он вышел со стороны Хоуп-стрит этого комплекса", – заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О'Хара.

По его словам, когда полиция получила вызов о стрелке внутри здания Браунского университета и офицеры вошли в здание – они не обнаружили там подозреваемого.

"Мы используем все возможные ресурсы, чтобы найти его", – заверил О'Хара, добавив, что в полиции считают, что нападавший действовал один.

Полиция также поздно вечером в субботу опубликовала видео с камеры наблюдения, на которую попал подозреваемый, когда покидал кампус после совершенного. На нем видно мужчину в темных свободных брюках, темной куртке и, вероятно, в вязаной шапке, который идет по Хоуп-стрит и исчезает за углом.

В его поисках задействовано более 400 правоохранителей.

В Провиденсе в связи с нападением призвали и студентов, и жителей оставаться в своих домах и запереть двери. Впоследствии ограничения для большинства города отменили, отметив, что оснований считать, что угроза сохраняется, пока нет. Однако для Браунского университета и близлежащих районов призыв находиться в изоляции остается в силе.

Также в университете отменили выпускные экзамены, проведение которых было запланировано на воскресенье, 14 декабря.

