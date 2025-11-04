В Чехии мужчина напал с дубинкой на кандидата в премьеры Бабиша: как его наказали

Окружной суд города Фридек-Мистек признал виновным мужчину, который напал на лидера движения ANO и бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша во время предвыборного митинга. Инцидент произошел 1 сентября этого года в поселке Добрая. Суд назначил нападающему условный срок – 12 месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года.

Об этом заявил государственный прокурор Мирослав Ногол в комментарии телеканалу Česká televize. По его словам, прокуратура не согласилась с таким решением и подала протест, требуя еще и денежный штраф. Теперь дело будет рассматриваться на основном заседании суда.

"Было назначено условное наказание на один год с испытательным сроком два года", – отметил Ногол.

Уголовная ответственность

Прокуратура настаивает, что условного приговора недостаточно, ведь речь идет о физическом нападении на публичное лицо во время агитационного мероприятия. Ногол объяснил, что во время предыдущего, сокращенного производства суд решил дело без публичного слушания, но прокуратура требовала более сурового наказания.

По чешскому законодательству, за хулиганство и попытку нанесения телесных повреждений предусмотрено наказание от одного до пяти лет заключения. Если суд при повторном рассмотрении признает нападающего виновным по полной процедуре, срок может быть изменен или дополнен штрафом.

Как произошел инцидент

Нападение произошло во время встречи Андрея Бабиша с избирателями. По данным полиции, мужчина пожилого возраста подошел к политику, когда тот общался с людьми, и ударил его французской палкой сначала по голове, а затем по спине. После инцидента Бабиша госпитализировали для обследования – медики провели компьютерную томографию, после чего его отпустили домой.

Пресс-секретарь полиции Соня Штетинская уточнила, что нападавшего сразу задержали, а политик впоследствии поблагодарил врачей и свою охрану. Инцидент вызвал резонанс в чешских медиа, но сам Бабиш призвал не делать из этого политическое шоу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен прекратить выделение из бюджета страны денег Украине на покупку оружия. Он отметил, что Прага и так помогает Киеву через Европейский Союз, внося в его бюджет 60 миллиардов крон.

