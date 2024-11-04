В Британии провели 'мегаопрос': кому прочат победу на выборах президента США

Демократ Камала Харрис может победить республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, считает британская компания Focaldata, специализирующаяся на опросах общественного мнения. Ее инновационная методика предсказывает именно такие результаты.

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Focaldata опросила более 31 000 избирателей по всей территории Америки за последний месяц в рамках масштабного исследования. Результаты 3 ноября обнародовало издание POLITICO.

Соцопрос MRP ("многоуровневая регрессия и пост-стратификация") имеет и другое название – "мегаопрос". Он появился в Великобритании в 2017 году и верно предсказал, что премьер-министр Тереза ​​Мэй потеряет большинство в парламенте (в то время как почти все другие соцопросы пророчили ее крупную победу).

Объединив технологии MRP с масштабным онлайн-опросом в колеблющихся штатах, Focaldata оценивает, что:

– Харрис, скорее всего, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5%, в Неваде с преимуществом в 2% и, с небольшим преимуществом, в Пенсильвании и Висконсине;

– Трамп, скорее всего, обойдет свою конкурентку в Джорджии и Северной Каролине;

– в Аризоне ситуация 50/50 – данные опросов и MRP-моделирования разделились.

"Преимущество Харрис отчасти обусловлено ее сильной привлекательностью среди пожилых белых женщин, исторически правой группы. Трамп добился успехов среди молодых чернокожих и латиноамериканских мужчин", – указали в POLITICO.

Главный научный сотрудник Focaldata Джеймс Канагасуриам добавил, что "мегаопрос" показывал победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в конце вперед вышли демократы.

Реальные результаты голосования в Штатах еще не определены. В СМИ подчеркнули, что некоторые прогнозы MRP в Великобритании были неоднозначными, поэтому интрига сохраняется.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уже 5 ноября американцы будут выбирать своего следующего президента между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В США действует непрямая система выборов – детальнее о ней читайте по ссылке.

– По состоянию на начало ноября в среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составлял 61,1% – за победу Трампа и 37,6% – за Харрис.

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