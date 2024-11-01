Выборы президента США: кому прочат победу букмекеры – Трампу или Харрис

Выборы президента США – несомненно событие мирового масштаба. Они состоятся вторник, 5 ноября, и станут 60-ми по счету в истории страны. Кандидаткой от Демократической партии является Камала Харрис, а Дональд Трамп, проигравший Джо Байдену на выборах 2020 года, принимает участие в гонке как представитель республиканцев.

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Инаугурация победителя состоится 20 января 2025 года. Традиционно перед важным событием букмекеры собирают ставки. Стало известно, кому прочат победу букмекеры – Трампу или Харрис.

В среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составляет 61,1% – за Трампа, 37,6% – за Харрис.

Отчеты букмекерских компаний практически не различаются меж собой.

BetOnline, частная игровая онлайн-компания, основанная в 1991 году и предлагающая ставки на спорт, онлайн-казино, покер и т.д., предсказывает уверенную победу Трампу с разницей 62% против 38% за Харрис.

Одна из самых больших в мире бирж ставок Betfair тоже верит в победу Трампа – 59% против 36% за Харрис.

Игроки шведской компании Betsson AB ставят на Трампа – 62% против 38% за кандидата от демократов.

На платформе Bovada букмекеры принимают больше ставок опять же на Трампа – 61% против 39%.

Аналитика австрийской букмекерской компании Bwin свидетельствует о том, что игроки больше верят в победу Трампа – 63% против 38%.

Австралийские букмекеры из Points Bet принимают больше ставок на Трампа – 62% против 39%.

Polymarket и Smarkets не отстают от конкурентов и тоже прочат победу кандидату от республиканцев.

Ставки, конечно, не могут считаться показательным анализом реальной поддержки американцами обоих кандидатов.

Президентские выборы состоятся одновременно с выборами в Сенат, Палату представителей и законодательные собрания штатов.

Напомним, Камала Харрис осуждала агрессию РФ еще с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым. В июне 2024 года Харрис возглавила американскую делегацию на Глобальном саммите мира, где заверила, что Вашингтон и в дальнейшем будет защищать демократические ценности и будет противостоять диктаторам. Кто.такая Камала Харрис и что она думает про Украину – читайте в материале.

А Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине в случае победы на выборах. Он также попытался запугать американских избирателей тем, что в случае его поражения на выборах Штаты "застрянут в войне".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по состоянию на 29 октября преимущество вице-президента США Камалы Харрис над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в избирательной гонке сократилось до одного процентного пункта.

А по состоянию на 20 октября по данным опроса The Hill Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис. Коэффициент составлял 52% против 48% голосов опрошенных.

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