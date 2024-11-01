Проголосуют за Харрис, а победит Трамп? Кто такие выборщики и как они могут переписать выбор американцев

Уже 5 ноября американцы будут выбирать своего следующего президента, но вопрос, кто победит – Камала Гаррис или Дональд Трамп, до сих пор остается открытым. Все потому, что в США действует непрямая система выборов.

Видео дня

Что это такое и в чем особенность такой системы, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем, кто такие выборщики, почему Америка доверяет главное решение именно им и когда они сумели полностью изменить результаты голосования.

Что такое коллегия выборщиков

Прямые выборы президента – это система, при которой учитываются голоса всех пришедших на избирательные участки. Они считаются напрямую, а должность отдается тому, кто набрал большинство. В США процедура выглядит иным образом. Здесь решение зависит не от мнения каждого избирателя в отдельности, а от так называемой коллегии выборщиков.

Понять эту систему сложно даже гражданам США, но мы попытаемся дать простое объяснение. Итак, решение американцы возлагают на электоральный колледж, или коллегию выборщиков. Это представители каждого штата, которые принимают окончательное решение за все его население.

В коллегию входит 558 выборщиков. Их количество определяет представительство штата в обеих палатах парламента – Конгресса. В Палате представителей каждый штат представлен пропорционально количеству населения. В то время как в Сенате каждый штат представляют два сенатора.

Возьмем для примера штат Нью-Йорк. От него в парламенте работают 27 представителей и 2 сенатора. Это означает, что республиканцы и демократы этого штата могут выдвинуть 29 выборщиков на президентских выборах.

В день голосования жители штата выбирают, какая партия отправит в эту коллегию выборщиков от имени штата. В конце декабря делегированные штатом представители должны будут отдать свои голоса за кандидата, которого выдвинула соответствующая партия. Следовательно, результат президентских выборов в США зависит от того, какую партию поддержат жители каждого штата. По меньшей мере 270 выборщиков должны проголосовать за кандидата от Демократической или Республиканской партии, чтобы обеспечить ему победу. Порой это приводит к тому, что президентом США становится кандидат, за которого проголосовало меньше граждан.

Принцип "победитель забирает все"

История коллегии выборщиков ведется с 1788 года, когда авторы Конституции США заложили именно этот принцип в Основной Закон страны. Авторы документа тогда опасались, что прямая демократия приведет к "господству толпы", и придумали эту хитрую непрямую систему.

В 48 штатах из 50 избиратели соблюдают систему "победитель забирает все". Это означает, что все голоса переходят представителю той партии, которую поддержало большинство в этом штате. К примеру, в Калифорнии это, как правило, демократ, а в Техасе – республиканец. Иметь противоположную позицию фактически означает не участвовать в избирательном процессе.

Существуют также так называемые колеблющиеся штаты, где нет очевидного большинства. Часто предвыборная кампания кандидатов направлена в первую очередь на них.

Когда выборщики решали судьбу голосования

В истории США насчитывается три случая, когда президентом страны становился кандидат, за которого проголосовало меньшинство. И все потому, что он побеждал по количеству голосов выборщиков. Впервые это произошло в 1876 году. Сэмюэл Тилден тогда набрал на 3% больше голосов, чем его оппонент Ратерфорд Хейс, однако в итоге проиграл должность.

Следующий подобный случай произошел только в 2000 году. Тогда демократ Альберт Гор, вице-президент при администрации Билла Клинтона, почти в равной борьбе опередил по голосам республиканца Джорджа Буша-младшего. Но выборщики приняли решение не в его пользу. Решение пришлось закреплять в Верховном суде США.

Последний прецедент был зафиксирован в 2016 году. Тогда от демократов выдвигалась бывшая первая леди и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. А противостоял ей Дональд Трамп. Трамп проиграл по количеству голосов граждан, но свое слово сказали выборщики.

Аналитики предрекают, что в этом году тоже может сложиться похожая ситуация. Именно поэтому выборы президента США, на которых соревнуются демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, до последнего момента сохраняют интригу.

В ожидании реформ

Исследования компании Gallup в 2016 году показали, что 60% американцев недовольны тем, что не могут выбирать президента напрямую. Они хотят иметь право решающего голоса на выборах без привлечения каких-либо посредников.

Однако реформировать избирательную систему в США будет очень сложно. Чтобы отменить коллегию выборщиков, понадобится поддержка двух третей Конгресса и трех четвертей самих штатов. Учитывая, что Демократическая и Республиканская партии сейчас представлены в главных органах государственной власти примерно поровну, эта задача кажется сейчас невыполнимой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как драматически меняются цифры в предвыборных опросах в США накануне голосования.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.