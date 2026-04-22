В Британии пожизненно запретят покупать сигареты и вейпы: кого это касается

В Великобритании приняли закон, который фактически запрещает продажу табачных изделий людям, рожденным после 1 января 2009 года. Таким образом власти стремятся сформировать поколение, которое никогда не начнет курить.

Об этом пишет BBC. Соответствующий законопроект уже одобрили обе палаты парламента, и после королевского одобрения он вступит в силу.

Согласно документу, лица, которым сейчас 17 лет или меньше, в течение всей жизни не смогут легально покупать сигареты или вейпы. Правительство также получит более широкие полномочия для регулирования рынка табачных изделий, вейпинга и никотиновой продукции, включая их ароматизаторы и упаковку.

Новые правила предусматривают также дополнительные ограничения на использование электронных сигарет. Вейпинг запретят в автомобилях, где есть дети, на детских площадках, возле школ и больниц. В то же время курение и вейпинг останутся разрешенными в частных домохозяйствах, а также в части открытых пространств, таких как летние площадки пабов или пляжи.

Новый закон является частью более широкой политики борьбы с курением, которое остается одной из главных причин преждевременной смертности и заболеваний в Великобритании.

Государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг назвал это решение историческим шагом, подчеркнув, что профилактика эффективнее лечения и позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

"Профилактика лучше лечения – эта реформа спасет жизнь, уменьшит нагрузку на Национальную службу здравоохранения и построит здоровую Британию", – подчеркнул Стритинг.

В свою очередь, представители медицинского сообщества отмечают, что закон может существенно улучшить состояние общественного здоровья и "спасет жизни". В то же время они призывают правительство не забывать о поддержке нынешних курильщиков и расширять программы помощи в отказе от курения.

