Что нельзя делать на Мальдивах: ошибка стоит более 10 тысяч грн

Тем временем на Мальдивах ввели денежное наказание за одну весьма распространённую привычку. Как пишет Euronews, на островах начал действовать запрет на курение для всех молодых людей, рождённых после 1 января 2007 года. То есть тех, которым сейчас меньше 18 лет.

Запрет будет действовать для них пожизненно. Это означает, что даже после достижения совершеннолетия и в течение своей жизни они не смогут приобрести на островах табачные изделия и устройства для курения. Таким образом Мальдивы станут первой страной в мире с таким ограничением, наложенным на целое поколение.

При этом действие закона распространяется не только на местных жителей, но и на туристов, которые отдыхают на архипелаге в Индийском океане. Запрет вступил в силу 1 ноября. С этой даты лицам, рожденным после 2007 года, запрещено покупать или продавать табак на Мальдивах.

Министерство здравоохранения страны назвало эту меру "исторической вехой в усилиях нации по защите общественного здоровья и содействию поколению, свободному от табака". При этом под запрет попал не только табак, но и вейпы. Целью местных властей является создать в стране поколение, полностью защищенное от вредной привычки.

Ограничения касаются не только сигарет, но и вейпов. С 2024 года их нельзя импортировать, продавать, хранить или использовать. Устройства для вейпинга могут быть конфискованы еще при въезде в страну. Получить обратно их можно только при выезде на таможне. Этот запрет распространяется на все возрастные категории.

Штрафы за нарушение данных ограничений установили очень высокие. Так продажа табачных изделий несовершеннолетним стала правонарушением, которое карается штрафом до 50 000 руфий – более 136 000 гривен. Розничных торговцев обязали каждый раз проверять возраст покупателя перед продажей.

Туристам, которых поймают с вейпом, также придется заплатить немалые деньги. Штраф за это составляет 5 000 руфий, то есть более 13 000 гривен.

Что касается табачных изделий, только путешественникам с туристической визой, при этом рожденным до 1 января 2007 года разрешено ввозить ограниченное их количество. Один человек может ввезти до 200 сигарет, или 25 сигар, или 250 граммов табака. Количество, превышающее эти лимиты, будет конфисковано и будет храниться таможней максимум 30 дней. Туристы могут забрать эти предметы в терминале отправления таможни международного аэропорта Велана перед отъездом.

При этом власти Мальдив убеждены, что эти ограничения не отпугнут туристов. Ахмед Афааль, заместитель председателя совета Мальдив по контролю над табаком, сказал: "Люди приезжают на Мальдивы не потому, что могут курить. Они приезжают ради пляжей, ради моря, ради солнца и свежего воздуха". Он добавил, что запрет не побудил ни одного международного посетителя отменить бронирование, и что количество туристов выросло за последний год. По его словам, в 2026 году страна ожидает приезда более 2 миллионов гостей.

