В Британии бросили за решетку российского капитана, судно которого столкнулось с танкером США: сколько лет будет сидеть

Суд Олд-Бейли (Лондон, Великобритания) признал 59-летнего россиянина Владимира Мотина, капитана контейнеровоза Solong, виновным в столкновении с танкером Stena Immaculate, который шел под флагом США у берегов Соединенного Королевства. Обвиняемого приговорили к шести годам заключения.

Инцидент в Северном море произошел 10 марта 2025 года, передает Sky News. После удара оба корабля загорелись. Один из моряков с Solong, 38-летний филиппинец Марк Анджело Перния, погиб в огне, и его тело так и не нашли.

"Нажал не ту кнопку"

Судья Эндрю Бейкер пришел к выводу, что катастрофа была вызвана "самоуверенностью и высокомерием" Мотина. Это привело к непреднамеренному убийству по грубой небрежности.

Во время заседания капитан заявил присяжным, что он совершил "ошибку" и якобы нажал не ту кнопку, когда пытался вывести свой корабль из автопилота. Он утверждал, что попытки перезапустить рулевой механизм не имели никакого эффекта.

Сторона обвинения возразила, подчеркнув "исключительно грубую халатность" и ложь россиянина о том, что произошло. Дело в том, что капитан контейнеровоза не замедлился, не включил тревогу, не инициировал аварийную остановку как крайнее средство и даже не вызвал помощь.

Бейкер согласился и назвал версию Мотина "крайне неправдоподобной" и "даже худшей", чем версия событий, изложенная обвинением. Он раскритиковал обвиняемого, отметив, что во время судебного разбирательства тот был "несколько агрессивным".

Присяжным сообщили, что данные из черного ящика судна Solong свидетельствуют: капитан не совершил никаких корректировок курса или скорости, хотя он в течение 30 минут шел навстречу Stena Immaculate. В течение не менее 12 минут танкер (который, кстати, перевозил авиационное топливо) был виден визуально невооруженным глазом.

Позицию Мотина еще больше ослабили сообщения родным, которые он прислал сразу после катастрофы. К примеру, высадившись на берег, россиянин поплакался жене, что его точно признают виновным. Та в ответ приказала придумать алиби и утверждать, что он не видел другого корабля, когда был на вахте.

Ложь разоблачена, и Мотин действительно официально назван виновником смертельного ЧП. Из решения суда следует, что 11 месяцев ареста моряка будут учтены в его окончательном сроке. Он должен провести за решеткой шесть лет, но сможет претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее 37 месяцев и только при выполнении определенных условий.

"Это была трагическая и ненужная смерть, и я надеюсь, что результат суда станет суровым напоминанием об ответственности всех, кто работает в море, а также о том, что многих будущих трагедий можно избежать", – заявил судья Бейкер.

