В Бразилии молния попала в толпу протестующих: пострадали десятки людей. Видео

В Бразилии молния попала в толпу людей, которые вышли на протест, чтобы поддержать осужденного бывшего президента Жаира Болсонару. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 72 человека.

Видео дня

8 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Daily Star.

Подробности инцидента

Несчастный случай произошел в столице Бразилии, в результате чего в больницы доставили около 30 демонстрантов. Толпа собралась возле Монументальной оси возле Мемориала Жуселину Кубичека, когда город накрыл шторм.

В пожарной службе Федерального округа отметили, что удар молнии произошел незадолго до 13:00 по местному времени. В целом в медицинской помощи нуждались по меньшей мере 72 человека, из них 30 были госпитализированы, восемь – в тяжелом состоянии.

"Это был хаос. Молния ударила, и все упали. Мы сначала не понимали, что произошло – люди помогали друг другу, бегали везде", – рассказал один из свидетелей.

Федеральная районная базовая больница сообщила об оказании помощи 13 пострадавшим, еще по меньшей мере пятерых доставили в региональную больницу Аса-Норте.

Одна из госпитализированных женщин рассказала, что удар молнии сбил ее с ног, вызвав ожоги рук и живота, а также сильную боль в ухе.

Цель протеста

Акция проходила в рамках демонстрации "Прогулка за свободу и справедливость", организованной оппозиционным депутатом Николасом Феррейройрой при участии сторонников экс-президента Жаира Болсонару. Участники марша преодолели около 240 км от города Паракату до Бразилиа в знак поддержки Болсонару.

Бывший президент, которому 70 лет, сейчас отбывает 27-летний срок заключения за организацию заговора с целью удержания власти после поражения на выборах 2022 года Луису Инасиу Лули да Силве.

