В Бразилии ураганный ветер повалил копию американской статуи Свободы: момент попал на видео

В городе Гуаиба (Бразилия) во время шторма сильный ветер повалил копию нью-йоркской статуи Свободы. Объект находился на одной из парковок гаванского магазина розничной торговли вблизи заведения быстрого питания.

Видео дня

Об этом сообщает NDTV World. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Инцидент, во время которого пострадала статуя, произошел 15 декабря около 15:00 по местному времени.

Что известно

Копия высотой около 34 метров была одной из нескольких аналогичных конструкций, размещенных возле магазинов сети Havan по всей Бразилии. В компании сообщили, что в результате обвала повреждена только верхняя часть сооружения высотой примерно 24 метра, тогда как постамент высотой 11 метров остался неповрежденным, пишут местные медиа.

На обнародованных кадрах видно, как массивный бюст под порывами ветра начал клониться, после чего упал и рассыпался. От удара голова статуи разбилась на несколько фрагментов.

В Havan отметили, что объект был установлен во время открытия магазина в 2020 году и имел все необходимые технические разрешения. После инцидента территорию оперативно оградили для безопасности посетителей и персонала.

Мэр города Гуаиба Марсело Мараната сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, и отметил оперативные действия служб на месте. По его словам, местные подразделения совместно с представителями государственной гражданской обороны быстро обеспечили безопасность территории и провели осмотр окружающей зоны.

По данным метеорологов, в регионе фиксировали порывы ветра более 90 км/ч. Еще раньше гражданская оборона штата объявила штормовое предупреждение для столичной агломерации, предостерегая население о вероятности сильного ветра и дождей.

Супермаркет продолжил работу в безопасных частях объекта, тогда как доступ к участку возле поваленной статуи оставался закрытым. В компании Havan заявили, что проведут техническую экспертизу, чтобы выяснить точные причины обвала и проверить, могли ли, кроме непогоды, повлиять другие факторы.

Напомним, в октябре Мексику накрыли проливные дожди, в результате которых погибли по меньшей мере 27 человек, еще несколько человек пропали без вести. Ливни спровоцировали несколько оползней, привели к отключению электроэнергии в некоторых муниципалитетах и стали причиной выхода рек из берегов.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Тайвань накрыл мощный супертайфун "Рагаса". Стихия повредила естественную дамбу на горном озере, вода из него затопила один из населенных пунктов.

