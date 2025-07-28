В Киеве в парке Партизанской славы молния попала в дерево, возник пожар. Видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 28 июля, в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Чтобы потушить пожар, на место ЧП вызвали спасателей.

Что известно

"Молния попала в сосну в парке Партизанской славы. Именно поэтому во время грозы лучше не стоять под деревьями в парках и на открытых площадках", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что в результате попадания молнии дерево не только загорелось, но и поломалось. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили огонь.

Что предшествовало

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области в понедельник, 28 июля. В регионе до конца суток значительный дождь, гроза, местами град и шквалы.

В свою очередь в КГГА из-за непогоды призвали жителей и гостей Киева во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев утром понедельника, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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