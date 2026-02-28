В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги, погибли 15 человек: очевидцы бросились собирать уцелевшие купюры. Видео

27 февраля в Боливии во время посадки в международном аэропорту военный самолет выкатился за пределы взлетной полосы и упал на дорогу. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, есть раненые.

Видео дня

Воздушное судно перевозило на борту купюры для пополнения запасов Центрального банка страны. В результате аварии деньги рассыпались на месте происшествия, а очевидцы бросились их собирать. Об этом сообщают местные медиа.

Во время аварии обломки самолета повредили значительное количество частных и общественных транспортных средств, которые двигались вблизи аэропорта. Несмотря на это, в районе аварии собралось немалое количество очевидцев. Толпа людей затрудняла работу экстренных служб, поэтому для их разгона применили слезоточивый газ.

Национальный командующий пожарной службы Павел Товар сообщил о по меньшей мере 15 погибших. Вместе с тем в больнице Hospital del Norte заявили о 10 раненых, а спасатели отметили, что им удалось спасти шестерых пострадавших.

По словам директора DGAC Хосе Антонио Фанолы, самолет, вероятно, потерпел неисправность при посадке и выехал за пределы полосы. Он отметил, что речь не идет о падении, а именно о выезде за пределы взлетной полосы.

Напомним, в ночь на среду, 25 февраля, в Турции разбилсяистребитель F-16, пилот погиб. Причины инцидента по состоянию на сейчас неизвестны.

Также OBOZ.UA сообщал, 28 января в Колумбии произошла авиакатастрофа вблизи границы с Венесуэлой – разбился самолет авиакомпании Satena. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

