В Болгарии произошел пожар на складах боеприпасов: что известно

Вечером 11 сентября около 23:00 на складе боеприпасов оружейного завода ЭМКО вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошел в районе села Горни Варпишта, расположенного между Трявной и Царевой Ливадой в Габровской области.

Видео дня

Один из директоров компании ЭМКО Славчо Димиев подтвердил факт инцидента, а для местных жителей была активирована национальная система экстренного оповещения BG-Alert. Об этом сообщает издание NOVA.

Масштаб ЧП и хронология событий

Из 11 складских объектов, расположенных в данном районе, огонь сначала охватил одно помещение, после чего распространился на соседние. На месте возгорания детонировали боеприпасы, прогремела серия взрывов, последний из которых зафиксировали незадолго до полуночи.

Первый сигнал в экстренную службу 112 поступил вскоре после начала пожара. По словам главы Габровской области Кристины Сидоровой, основное распространение огня фиксировалось в интервале с 23:04 до 23:10. По информации руководства компании, в сгоревших помещениях находился порох, а также около 100 патронов среднего калибра.

Пострадавшие и угроза для населения

В момент происшествия складские помещения были без персонала. На территории находились двое охранников, которые успели своевременно покинуть опасную зону. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава МВД Болгарии Иван Демерджиев заявил, что ситуация полностью взята под контроль, а эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не потребовалась. Территория оцеплена сотрудниками полиции и экстренных служб. Из-за риска повторных детонаций пожарные расчеты (находящиеся в Царевой Ливаде, селах Донино и Бочуковцы) воздерживаются от прямого входа в эпицентр и ведут наблюдение за точечными очагами с помощью дронов.

Версии происшествия и проверки

Власти рассматривают все возможные причины возгорания, в том числе версию внешнего вмешательства. Данные с камер видеонаблюдения уже загружены для проведения экспертизы.

Прокуратура возбудила уголовное дело, начаты допросы свидетелей. Глава МВД выразил обеспокоенность качеством охраны и условиями хранения боеприпасов, анонсировав масштабные государственные проверки всех аналогичных объектов в стране.

Это уже второй инцидент на объектах компании ЭМКО за последний месяц. Предыдущий пожар произошел на производственной базе предприятия возле села Белица.

Напомним, основатель и совладелец сети продуктовых магазинов Varus Руслан Шостак уверен, что Россия не сможет уничтожить все склады в Украине, ведь для этого ей понадобятся десятилетия.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд системных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!