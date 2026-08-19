"Новая Почта", Rozetka и АТБ на грани остановки: раскрыты последствия российских атак на украинский бизнес

Из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд крупных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что, уничтожая инфраструктуру крупного бизнеса, Россия наносит удары и по более мелким компаниям, которые его обслуживают.

"Это огромная экосистема, из которой сейчас обстрелами русские вытащили деньги. Это исчисляется миллиардами, и не просто в целом, а в отношении каждого такого субъекта. И они находятся на грани остановки", – заявил Гетманцев.

Масштабы убытков для бизнеса

Даниил Гетманцев подчеркнул, что украинский бизнес еще не сталкивался с разрушениями такого масштаба. Например, убытки Rozetka составляют $70 млн – эти деньги уже невозможно будет вернуть в оборот. Тогда как "Эпицентр" потерял центральный, самый современный в Европе завод.

"А это компании, в которых работают по 40–50 тысяч человек. Это крупный, легальный бизнес, который платит налоги и известен во всем мире", – подчеркнул Гетманцев.

Причем удары по таким гигантам разрушают не только эти компании, но и целый ряд других предприятий, которые дают работу не только тысячам собственных сотрудников, но и тысячам малых и средних предприятий, которые их обслуживают.

Может ли государство спасти крупный бизнес

Отдельно Гетманцев объяснил, почему крупный бизнес остается без прямой государственной поддержки во время войны. По его словам, действующие правительственные программы сосредоточены исключительно на малом и среднем предпринимательстве (МСП).

"Программы, действующие сегодня в правительстве, распространяются на средний и малый бизнес. Наверное, в этом и заключалась логика, ведь государство ограничено в средствах. Если бы мы оказывали помощь крупному бизнесу, то денег просто не хватило бы ни на кого. А малому и среднему таким образом можно реально помочь", – отметил народный депутат и исключил возможность введения налоговых каникул для бизнеса, поскольку эти деньги необходимы для финансирования армии в условиях войны.

В то же время критическое состояние системных компаний ставит под угрозу стабильность всей экономики страны, ведь именно они являются основными донорами государственного бюджета и крупнейшими работодателями в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что часть продукции известного бренда салфеток и туалетной бумаги "Снежная панда" временно исчезла из продажи или стала менее доступной в привычных магазинах. В компании объяснили это последствиями ракетного удара по их производственно-складскому комплексу, а также недавними российскими атаками на логистическую инфраструктуру крупных торговых сетей.

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