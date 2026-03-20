В Бельгии при содействии посольства Украины отменили запланированный показ роспропагандистского фильма

В Бельгии отменили запланированный показ пропагандистского документального фильма "Украина, Россия: за дымовой завесой" после вмешательства посольства Украины. Решение приняла брюссельская коммуна Волюве-Сен-Пьер, на территории которой должен был состояться показ ленты в кинотеатре Stockel. В украинском диппредставительстве приветствовали этот шаг и назвали его четким сигналом против распространения российской пропаганды.

Об этом сообщило посольство Украины в Королевстве Бельгия. В дипмиссии поблагодарили коммуну Волюве-Сен-Пьер за принципиальную позицию и последовательную поддержку Украины.

Накануне посольство публично осудило запланированный показ ленты, назвав ее инструментом российской дезинформации, который искажает реальность войны РФ против Украины.

В заявлении посольства отметили, что с начала полномасштабного вторжения коммуна Волюве-Сен-Пьер демонстрирует солидарность с Украиной – в частности принимает украинские семьи, поддерживает местные общины и развивает сотрудничество с украинскими муниципалитетами.

"Мы приветствуем это решение, которое отражает четкую позицию против распространения российской пропаганды и манипулятивных нарративов, искажающих реальность российской военной агрессии против Украины", – отметили в посольстве.

Что известно о фильме

Документальный фильм "Украина, Россия: за дымовой завесой" был создан в результате поездок в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины.

"Документальный фильм служит прямым инструментом информационной войны, систематически искажая реальность российской военной агрессии против Украины, исправляя задокументированные военные преступления и продвигая нарративы, направленные на оправдание незаконной оккупации украинских территорий и подрыв международной поддержки Украины", – говорится в заявлении посольства к местным властям в Брюсселе.

Показ ленты был запланирован на 19 марта. По данным посольства, мероприятие организовывала группа Kairos Presse под руководством главного редактора Александра Пенасса.

Это уже не первая попытка организовать в Брюсселе подобное мероприятие: ранее после вмешательства местных властей уже отменяли другой показ – фильма "Carnets de Russie" ("Записки из России"). Похожие инициативы недавно также были сорваны в Португалии из-за откровенно пропагандистского характера контента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie", а также связанное с ним публичное мероприятие.

