В Бангладеш военный самолет упал на школьный кампус: есть жертвы и пострадавшие. Видео

Учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш в понедельник, 21 июля, вскоре после взлета рухнул на школьный городок в столице страны городе Дакка. Погибли по меньшей мере 19 человек, еще 164 получили ранения.

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Данные о погибших сообщает Reuters, ссылаясь на представителя пожарной службы. Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек, включая детей и взрослых, госпитализированы с ожогами.

Детали трагедии

Самолет F-7 BGI китайского производства вылетел в понедельник, 21 июля, в 13:06 по местному времени (10:06 по Киеву), говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ВВС Бангладеш.

Вскоре борт потерпел крушение, загоревшись сразу после вылета.

Он рухнул на кампус школы и колледжа Milestone в районе Уттара днем, когда студенты были на занятиях, сообщает AP.

По меньшей мере 19 человек погибли, включая пилота.

Еще 164 получили ранения, сообщили военные.

Пресс-служба армии Бангладеш в кратком заявлении подтвердила, что сбитый самолет принадлежал ВВС.

Причина аварии пока неизвестна.

Большинство пострадавших – студенты, сообщают местные СМИ.

"Один ученик третьего класса был доставлен мертвым, а еще трое человек – в возрасте 12, 14 и 40 лет – были госпитализированы", – сказал Reuters Бидхан Саркер, глава ожогового отделения Медицинского колледжа и больницы Дакки, куда были доставлены некоторые пострадавшие.

Учитель школы Масуд Тарик стал очевидцем трагедии.

"Когда я забирал детей и шёл к воротам, я почувствовал, что сзади что-то приближается... Я услышал взрыв. Оглянувшись, я увидел только огонь и дым", – рассказал он.

В школе обучается около 2 тысяч учеников с первого по 12-й класс, рассказала AP 16-летняя Рафика Таха, ученица, которая не присутствовала на месте крушения.

"Мне было ужасно страшно смотреть видео по телевизору. Боже мой! Это моя школа", – сказала она журналистам.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус пообещал "необходимые меры" для расследования причин аварии и "обеспечения всех видов помощи".

"Потеря, понесенная ВВС... учащимися, родителями, учителями, персоналом и другими в этой аварии, невосполнима", – сказал он.

Это самая смертоносная авиакатастрофа в столице Бангладеш за последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, чуть более месяца назад самолет Air India рухнул на общежитие медколледжа в соседней Индии в городе Ахмадабад, вследствие чего погибли 241 из 242 человек на борту и 19 человек на земле. Это была самая масштабная авиакатастрофа в мире за последнее десятилетие.

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