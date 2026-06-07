В Австралии заводчик незаконно разводил тараканов: сколько насекомых у него обнаружили

Департамент охраны экологии и окружающей среды Австралии объявил об обнаружении плантации насекомых с более 100 000 тараканов на ней. Плантацию нашли во время рейда на коммерческий питомник заводчика в городе Батерст, к западу от Сиднея. Среди изъятых насекомых подавляющее большинство – так называемые "мадагаскарские скорпионы" (это вид больших шипящих тараканов), и "тараканы дубийские" (отдельный инвазивный вид, которого выращивают как корм для рептилий).

Видео дня

Хотя заводчика шипящих и дубийских тараканов обнаружили в Батерсте еще в мае, объявление департамент охраны окружающей среды Австралии сделал только сейчас. По данным австралийских экологов, общая стоимость незаконно полученных насекомых составляет 142 тыс долларов США.

Против заводчика из Батерста не выдвинуто никаких обвинений. А вот изъятые тараканы будут усыплены, сообщили в департаменте. Кто именно из австралийских экологов займется уничтожением эндемичных насекомых, в ведомстве не сообщили.

Охрана окружающей среды

Как мадагаскарские шипящие, так и дубийские тараканы в Австралии запрещены для импорта и экспорта. Их "нельзя законно содержать, разводить или продавать независимо от способа их получения", заявляет Департамент охраны окружающей среды Австралии.

"Мы очень серьезно относимся к защите уникального биоразнообразия Австралии. Сейчас мы наблюдаем незаконное разведение и торговлю экзотическими тараканами, и мы предупреждаем владельцев животных о существовании проблемы", – цитирует вещатель Австралии заявление чиновников.

О чем речь

Также вещатель цитирует мнение охотницы на змей из Батерста Стефани Лессер – она считает, что тараканы с плантации продавались "как экономически выгодный корм для рептилий".

Мадагаскарские шипящие тараканы считаются самыми большими насекомыми в мире, длина одного такого насекомого достигает от 5 до 8 сантиметров. Он намного больше обычного австралийского таракана, длина которого составляет от 2,3 до 3,6 сантиметров.

Тараканы процветают в Австралии благодаря субтропическому климату. В стране насчитаны сотни видов таких насекомых.

Как сообщал OBOZ.UA, во время экспедиции в восточную Анголу исследователи обнаружили десятки видов насекомых, которые ранее не были известны науке. Среди потенциально новых видов есть коронованный паук-краб, который под ультрафиолетовым светом светится синим цветом – по причинам, которые ученым до сих пор остаются непонятными.

А тем временем в Чернобыльской зоне вновь заметили одну из крупнейших бабочек Украины – махаона. Его трудно спутать с кем-то другим благодаря его желто-черным крыльям с "хвостиками".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!