Светится синим: в Африке нашли неизвестного ранее паука. Фото

Во время экспедиции в восточную Анголу (государство на юго-западе Африки) исследователи обнаружила десятки видов, которые, вероятно, ранее не были известны науке. Эти насекомые и пауки живут в местности, которую назвали "одним из последних больших "белых пятен" биоразнообразия в Африке".

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Об этом сообщает CNN. Среди потенциально новых видов есть коронованный паук-краб, который под ультрафиолетовым светом светится синим цветом – по причинам, которые ученым до сих пор остаются непонятными.

Кроме него на отдаленном плато Лисима в высокогорье Анголы обнаружили паука-кругопряда, который имитирует внешний вид ядовитого жука-солнышка, что защищает его от хищников.

Среди 103 видов равнокрылых и разнокрылых стрекоз, зарегистрированных экспедицией, восемь являются неизвестными науке, а также восемь новых видов бабочек.

Было зарегистрировано и три ранее неизвестных вида кузнечиков, цикад и сверчков. По словам представителей The Wilderness Project, их количество может увеличиться, как только специалисты смогут оценить образцы.

Насущным вопросом является то, как лучше всего защитить виды – как новые, так и старые – проживающих на плато. Руководитель экспедиции отметил, что наиболее уязвимыми, вероятно, являются виды с "очень ограниченным ареалом или очень специфическими требованиями к среде обитания".

Он пояснил, что, например, стрекозы уязвимы к изменениям качества пресной воды, на которую может влиять горнодобывающая деятельность, а некоторые бабочки нуждаются в конкретных растениях-хозяевах, которые могут исчезнуть в результате пожаров, вырубки лесов или подсечно-огневого земледелия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне заметили одну из крупнейших бабочек Украины – махаона. Его трудно спутать с кем-то другим благодаря его желто-черным крыльям с "хвостиками".

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