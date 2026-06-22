В Аденском заливе неизвестные с оружием пытались захватить танкер: все подробности

В Аденском заливе на западе Аравийского моря 21 июня группа вооруженных людей попыталась захватить торговое судно. Экипажу удалось уклониться от нападения.

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Об этом инциденте сообщила Британская служба морской торговли (UKMTO). На сайте ведомства сообщается, что корабль и люди на его борту находятся в безопасности.

Подробности происшествия

Инцидент произошел в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от города Аль-Шихр (Йемен).

Пираты пытались захватить танкер-продуктовоз. Сначала экипаж заметил приближающуюся лодку, а затем пять вооруженных человек. Они пытались подняться на судно, но капитан и экипаж успешно совершили уклоняющие маневры и изменили курс, удаляясь от лодки.

По состоянию на 21 июня танкер продолжал движение по заданному маршруту и направлялся к следующему порту назначения.

UKMTO призвала суда в этом районе двигаться с повышенной осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. "Власти проводят расследование", – заявило британское ведомство.

Как писал OBOZ.UA, 18 июня Соединенные Штаты Америки прекратили препятствовать работе иранских портов. Однако корабли США по-прежнему находятся в регионе в соответствии с условиями 14-пунктного Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами дистанционно. Напомним, что морская блокада Исламской Республики длилась с 13 апреля (10:00 по восточному времени) и распространялись на суда, которые направлялись в Иран и из него.

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