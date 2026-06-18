США сняли морскую блокаду Ирана, но есть нюанс: что происходит

Соединенные Штаты Америки прекратили препятствовать работе иранских портов. Однако корабли США по-прежнему находятся в регионе в соответствии с условиями 14-пунктного Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами дистанционно.

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В четверг, 18 июня, о снятии морской блокады объявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Пресс-служба опубликовала соответствующую информацию в X (Twitter).

Военнослужащие отметили, что действовали по указаниям президента Дональда Трампа и "сняли блокаду со всего морского судоходства, заходящего в иранские порты и прибрежные районы и выходящего из них".

"Все военные усилия США по обеспечению блокады прекращены", – подчеркнуло ведомство, добавив, что препятствования транзиту судов в Иран в Аравийском и Оманском заливах не будет.

"Наши мощные военные корабли будут оставаться в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение, выполнение и полную силу всех аспектов соглашения", – отметили в CENTCOM.

Действия США соответствуют договоренностям из Меморандума о взаимопонимании. Согласно документу, Штаты должны начать снятие морской блокады Ирана сразу же, а судоходство должно полностью возобновиться в течение 30 дней. В то же время США обязались вывести свои войска (в частности корабли) через 30 дней после заключения окончательного соглашения, а не после подписания Меморандума о взаимопонимании, то есть сейчас они могут оставаться в Аравийском море.

Напомним, что американцы блокировали иранские порты с 13 апреля (10:00 по восточному времени). Меры распространялись только на суда, которые направлялись в Иран и из него. 18 апреля в Вашингтоне заявили, что на тот момент они перехватили 23 судна. В то же время СМИ сообщали, что к 20 апреля по меньшей мере 26 кораблям удалось обойти линию блокады США в обоих направлениях (как в иранские порты, так и из них).

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп предупреждал: если Вашингтон и Тегеран не подпишут окончательное соглашение в течение 60 дней, США могут возобновить удары по Ирану. Новые бомбардировки возможны также в случае, если Исламская Республика не будет соблюдать условия договора.

– 18 июня высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге для журналистов зачитал полный текст Меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США – снять санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Исламской Республики (в частности снятие санкций и разморозку активов).

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